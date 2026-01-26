Béisbol cubano: Villa Clara pone al campeón contra las cuerdas

📸 Vanguardia

Los Leopardos de Villa Clara no creyeron en campeones nacionales y doblegaron hoy 7-4 a los Leñadores tuneros, para colocarse a un triunfo de conseguir su boleto a las semifinales de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La aguerrida tropa de Ramón Moré vino de atrás en el marcador para sumar su tercera victoria en cinco partidos, en una jornada donde Cazadores de Artemisa y Cachorros de Holguín tuvieron que sellar por lluvia su partido.

Un doble de Luis Antonio Pérez que limpió los ángulos congestionados en el mismo primer episodio, le dio a la tropa verdirroja una ventaja temprana, hasta que los anfitriones respondieron el ataque en el segundo episodio e igualaron las acciones.

Un elevado de sacrificio de Ariel Díaz y un batazo de vuelta completa de Leonardo Montero con un saco ocupado, se complementaron para fabricar las tres anotaciones que estremecieron los graderíos naranjas.

En el tercero, los Leopardos tomaron las riendas del choque, gracias a un doble remolcador de Cristian Moré y en el cuarto anotaron dos rayitas más a la cuenta del derrotado relevista Andier Pérez.

Par de pelotazos consecutivos, un inatrapable impulsador de Elicer Arrechavaleta y un elevado de sacrificio de Osmán Carucho se mezclaron para completar una producción, que continuó una entrada más tarde, cuando el mismo Caruncho pegó un doble que fletó la séptima, a la cuenta del rescatista Rodolfo Díaz.

Luis Darío Sarduy, tras un primer inning donde los visitantes le hicieron temblar lo lomita, tomó oxigeno y los mantuvo quietos hasta el sexto apartado a ritmo de cuatro ponches, para agenciarse el crédito.

Su sustituto, Omar David Pérez, después de colgar una argolla, aceptó tres hits consecutivos en el octavo, entre ellos uno de Deismel Hurtado que remolcó a un compañero, y luego sacó los últimos tres outs en el noveno para anotarse el salvamento.

En el estadio 26 de Julio de Artemisa se selló el partido por las inclemencias del tiempo entre Cachorros de Holguín y los Cazadores, cuando ganaban 2-0 en el cuarto capítulo los anfitriones, que mandan tres éxitos por uno en este playoffs.

Dos pelotazos propinados por el abridor Carlos Alberto Santiesteban y un hit de Osbel Pacheco, se combinaron para que los locales tomaran el mando del pleito en la primera entrada.

En el tercero ampliaron la diferencia por un imparable de Osmel Solano que trajo a un compañero a casa, antes que llegara la lluvia y obligara a sellar el desafío.

Este martes se continuará este juego en horas de la mañana y en la tarde chocarán Industriales de La Habana con Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández, en una serie donde están delante los capitalinos tres triunfos por dos.