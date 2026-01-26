Pediátrico villaclareño pasa revista a sus indicadores en el 2025

A pesar de la difícil situación económica que enfrenta el el sector de la salud durante los últimos cinco años, el hospital pediátrico José Luis Miranda de Villa Clara, logró cerrar el 2025 con mejores indicadores hospitalario, lo que habla del esfuerzo y compromiso de todo su personal.

La institucion culminó el 2025 con una supervivencia general de un 99,5% y una ligera disminución de la mortalidad infantil con respecto al 2024, con 4 fallecidos menos, así se dio a conocer durante la asamblea de balance anual.

Se mantiene como la primera causa de muerte las enfermedades oncohematológicas y tumores representando el 27.02 % de los fallecidos, seguida por las infecciones con el 18.91% ,y la tercera causa de muerte las IRA, con un 16.21% aportando la mayor cifra de decesos los menores de un año.

En medio de un complicado escenario económico e internacional, el hospital mantuvo la vitalidad de sus servicios con un incremento de las consultas externas y la atención a pacientes por cuerpo de guardia, al tiempo que disminuyeron los ingresos con respecto a 2024. En este último aspecto se incrementó la estadía en los servicios de respiratorio, cardiología, la unidad de terapaia intensiva (UCI) y la terapia intermedia, al tiempo que las terapias fueron las salas de mayor índice ocupacional, mientras los servicios de neurología, respiratorio y las arbovirosis aumentaron los casos de ingreso.

Los estudios imagenológicos se incrementaron y la actividad quirúrgica se cumplió al 90 % con la realización de 2652 cirugías, de ellas más de mil 300 correspondieron a cirugías mayores con más de un 95% de supervivencia quirúrgica y un 99 % de resolutividad.

Referente a la actividad científica se comenzó a remunerar los proyectos de investigación, se incrementó la productividad científica con respecto al año 2024. En la actualidad el centro posee 6 Doctores en Ciencias, 125 Master, 35 especialistas en II grado y 45 residentes ,lo que habla de la profesionalidadad y rigor científico del personal médico y de enfermería, así como del proceso docente.

Aspecto relevante durante el 2025 fue el proceso de reparación y mejoramiento de salas y locales con el apoyo de los productores de tabaco de la provincia, quienes además de las labores de reparación del inmueble, realizaron importantes donativos, entre ellos equipos de climax y electrodomésticos para varios servicios.

El 2026 será otro año de retos para el José Luis Miranda marcado por limitaciones de recursos, sin embargo, para su colectivo serán prioridades mantener la mortalidad infantil por debajo de los propósitos, brindar una asistencia médica de excelencia y elevar la satisfacción de los pacientes y acompañantes con los servicios médicos.

El balance anual de trabajo del pediátrico, centro de referencia en el país, fue espacio además para reconocer la labor del personal médico, de enfermería, técnico y de servicios, quienes con amor y mucha ciencia, contribuyen a la salud y el bienestar infantil.