En fase III ensayo de fármaco villaclareño para pie diabético

✍🏻📸Roxana Soto del Sol /ACN

Creado por el Centro de Bioactivos Químicos (CBQ) de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, el fármaco cubano Dermofural® llega a la fase tres del ensayo clínico en pacientes villaclareños para validar su eficacia antimicrobiana en el tratamiento de úlceras del pie diabético.

El doctor Cecilio González Benavides, especialista en Angiología y Cirugía Vascular y profesor principal del ensayo en el territorio, declaró a la prensa que el protocolo, iniciado en mayo pasado, involucra a todos los policlínicos del municipio de Santa Clara.

Explicó que el diseño reclutará a 164 pacientes con úlceras superficiales clasificadas como Wagner uno, que hayan recibido previamente tratamiento con Heberprot-P sin lograr la cicatrización completa.

Asimismo, el especialista destacó el carácter pionero de Villa Clara en estas investigaciones y la importancia del producto, desarrollado íntegramente en la provincia; al tiempo que subrayó que el Dermofural® posee una doble actividad antimicrobiana y antifúngica, una combinación poco frecuente a nivel internacional que podría convertirlo en un producto de alto valor comercial.

Por su parte, la doctora Yurisán Álvarez López, especialista de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro y responsable del ensayo en esa institución, detalló que para el proceso de selección los pacientes son identificados en las áreas de salud, evaluados en consulta de preinclusión y sometidos a exámenes microbiológicos y complementarios antes de firmar el consentimiento informado.

Hasta el momento, detalló, han acudido a consulta 34 pacientes, de los cuales 20 cumplieron los criterios y fueron incluidos formalmente en el estudio; en ellos, aunque los resultados aún no son conclusivos, se observa una evolución favorable en las lesiones, con mejora en la granulación del tejido y reducción de la profundidad de las úlceras.

Margot González Llerena, especialista en Medicina General Integral del Policlínico Chiqui Gómez y una de las coordinadoras a nivel primario, describió el riguroso seguimiento que reciben los participantes, con un protocolo que incluye curas diarias durante siete días consecutivos, chequeo de signos vitales y evaluaciones periódicas en el hospital, un proceso que demanda alto compromiso de los pacientes y sus familiares.

Comentó que el equipo de trabajo está compuesto por dos médicos, un podólogo, un licenciado en farmacia y una enfermera, quienes garantizan las curas diarias y el seguimiento estricto en la sala de rehabilitación.

Muchos pacientes tienen dificultades de movilidad y requieren acompañamiento, asisten con esperanza a un tratamiento que podría mejorar su calidad de vida tras años de padecer una lesión limitante; por ello, resulta importante que más personas con este padecimiento acudan a sus policlínicos para sumarse a la investigación, señaló.

El impacto potencial del medicamento no solo se circunscribe al tratamiento de úlceras del pie diabético, sino también de otros tipos como las varicosas, traumáticas o dermatológicas, lo que ampliaría su uso en el cuadro básico de salud y abriría posibilidades de exportación, enfatizó González Benavides.

Villa Clara, con una prevalencia estimada de 25 mil pacientes diabéticos, de los cuales un cinco por ciento (%) desarrolla úlceras en los pies, ha sido históricamente líder en la aplicación de terapias avanzadas para esta complicación, de ahí que se convirtiera en la segunda provincia cubana en emplear el Heberprot-P.

Dermofural® (0.15%) que se registró para uso humano en 2007 y formó parte del Cuadro Básico de Medicamentos hasta 2016, indicado originalmente para infecciones por hongos; busca confirmar científicamente, en esta fase tres de ensayo, su nueva propiedad antibacteriana, descubierta experimentalmente a partir de su ingrediente activo, la furvina.

El CBQ, subordinado al Ministerio de Educación Superior, resulta una entidad emblemática de la ciencia villaclareña, reconocida por productos de exportación como el Vitrofural®, galardonado en 2021 con el Premio a la Innovación Nacional.