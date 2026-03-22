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Aunque el sistema está interconectado casi en su totalidad, el déficit persiste

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El jefe de operaciones del Despacho Nacional de Cargas de la UNE informó en el Noticiero Nacional de Televisión que:

  • Se encuentra energizado desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba (también Granma)
  • Se han incorporado la Unidad 1 de Santa Cruz, la 4 de Céspedes y Guiteras (antes ya habían sincronizado Energás Varadero y Boca de Jaruco y Céspedes 3)
  • Se trabaja intensamente para interconectar a Guantánamo
  • Aunque el sistema está interconectado casi en su totalidad, el déficit persiste
  • Quedan por incorporarse la CTE Nuevitas, Renté y Felton (todas con las barras energizadas y listas para sincronizar en la noche-madrugada)

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