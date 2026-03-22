Aunque el sistema está interconectado casi en su totalidad, el déficit persiste
El jefe de operaciones del Despacho Nacional de Cargas de la UNE informó en el Noticiero Nacional de Televisión que:
- Se encuentra energizado desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba (también Granma)
- Se han incorporado la Unidad 1 de Santa Cruz, la 4 de Céspedes y Guiteras (antes ya habían sincronizado Energás Varadero y Boca de Jaruco y Céspedes 3)
- Se trabaja intensamente para interconectar a Guantánamo
- Aunque el sistema está interconectado casi en su totalidad, el déficit persiste
- Quedan por incorporarse la CTE Nuevitas, Renté y Felton (todas con las barras energizadas y listas para sincronizar en la noche-madrugada)
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