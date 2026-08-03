Inauguró Díaz-Canel comunidad «Los Tamarindos»

Tomado de Granma/

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entregó en la tarde de este sábado doce llaves a familias que tendrán puerta propia en la comunidad «Los Tamarindos», en el capitalino municipio de Playa.

«¿Cuándo se mudan»? preguntó este sábado en la tarde el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mientras extendía las llaves a doce familias que tendrán puerta propia en la comunidad «Los Tamarindos», en el capitalino municipio de Playa.

Una mujer, feliz, expresó su sentimiento de gratitud por el suceso que, sin dudas, cambiará su vida y la de sus seres queridos. El dignatario mencionó la palabra Revolución, ese estado de cambiar las cosas, o de hacer siempre obras nuevas, por cuenta del cual es posible hablar ahora sobre las 20 casas-contenedores que le han nacido a «Los Tamarindos».

Allí todo está listo para estrenarse: la obra hidráulica de envergadura que garantizará el agua a los pobladores; paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda; calles asfaltadas; aceras; luminarias; y vegetación resistente al sol, que en un tiempo hará bellos muros naturales y dará sombras.

En muy poco tiempo -donde había espacio baldío-, se hizo el proyecto y se levantaron las casas sobre bases de mampostería -lo cual permite que el viento corra por debajo de las viviendas y que los contenedores tengan mayor tiempo de vida útil al estar despegados de la tierra-. Pusieron manos a la obra, entre otras entidades, empresas de Construcción y Montaje de La Habana; unidades productoras de materiales; así como otras pertenecientes al ministerio de la Agricultura.

Las casas, por dentro, son espaciosas y funcionales; y los destinatarios por excelencia serán los trabajadores de la Empresaria Agropecuaria «Los Tamarindos». No lejos de allí, habrá escuela y consultorio médico; y la vida se irá expandiendo poco a poco, alimentando eso que llamamos sentido de pertenencia y que crea lazos muy sólidos entre los universos comunitario y productivo.

Esta tarde de estrenos el Presidente cubano recorrió más de una casa por dentro, y conversó con familiares y con dirigentes que han tenido que ver con el nacimiento de «Los Tamarindos». Lo hizo acompañado del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; por el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Liván Izquierdo Alonso; por la Gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez; así como por varios titulares de ministerios que han formado parte de la comunidad naciente.