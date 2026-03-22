Actualización de la situación electroenergética en Villa Clara

Abel Falcón Curí/ CMHW Domingo, 22 Marzo 2026 08:03 p. m.

Ya se trabaja en solucionar la avería de gran magnitud en un tramo de la línea 110 KV en la zona de La Lima, en Manicaragua, que paralizó esta mañana las operaciones de la hidroeléctrica Hanabanilla, y debilitó el frágil microsistema que activó Villa Clara, tras el nuevo colapso del SEN reportado a las 6:32 p.m. de ayer sábado.

Así dijo el ingeniero Damián Jiménez, director técnico de la Empresa Eléctrica en la provincia.

«Se cayó una estructura metálica de los dos postes que la sostenían, tenemos los recursos para resolver el problema y facilitar el arranque de la hidroeléctrica, clave para regular frecuencias y evitar recaídas mayores, ahora que comienzan a incorporarse termoeléctricas, y también se logró el enlace por las líneas 110KV y 220KV entre Villa Clara y el occidente cubano», afirmó Jiménez.

Añadió el funcionario que en el oriente la situación sigue muy compleja, pues solo funcionan pequeñas islas para suministrar electricidad a servicios muy puntuales.

Al cierre de esta información, 12:30 p. m. de hoy domingo, Villa Clara disponía de 50 MW, y con servicio solo 49 de sus más de 200 circuitos.

Como trascendió en el reporte anterior, Matanzas logró llegar con energía a la subestación de Corralillo, que ahora garantiza la electricidad a sus instalaciones más estratégicas, tal como ocurre en otros municipios, menos en Ranchuelo y Santo Domingo, donde aún no han podido servirse ninguno de sus circuitos desde la caída del SEN.

El director técnico de la Empresa Eléctrica en el territorio, Damián Jiménez, insistió en que se podrá aumentar la cantidad de circuitos con servicio una vez que logren reiniciar sus operaciones la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, y la unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, ambas en proceso de arranque, según el parte oficial.

Avería en tramo de la línea 110 KV en la zona de La Lima, en Manicaragua (10:00 a. m.)

Estructura dañada en línea 110kV Manicaragua. Foto: Tomada del canal de Telegram de la Empresa Eléctrica.

Una avería en un tramo de la línea 110 KV en la zona de La Lima, en Manicaragua, paralizó las operaciones de la hidroeléctrica Hanabanilla, y debilitó el frágil microsistema que activó Villa Clara ayer en la tarde-noche, tras el nuevo colapso del SEN.

«Desconocemos la magnitud del problema, ya van hacia el lugar brigadas y recursos», dijo Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia.

Ruiz insistió que «la hidroeléctrica es clave para regular frecuencias y evitar recaídas mayores, ahora que comienzan a incorporarse termoeléctricas del occidente y el centro del país». En el oriente, afirmó, la situación es más compleja, «pues solo funcionan pequeñas islas para suministrar electricidad a servicios muy puntuales desde Sancti Spíritus a Guantánamo».

Al cierre de esta información, 10:00 a.m. de hoy domingo, Villa Clara disponía de 44 MW y con servicio solo 58 de sus más de 200 circuitos.

«Ya Matanzas logró llegar con energía a la subestación de Corralillo, que ahora garantiza la electricidad a sus instalaciones más estratégicas, tal como ocurre en otros municipios, menos en Ranchuelo y Santo Domingo, donde no hemos podido servir a ninguno de sus circuitos desde la caída del SEN», declaró Ruiz.

Y añadió el director del Despacho de Carga en el territorio: «Por el momento no podremos rotar circuitos, incluso, varios de lo que han tenido corriente han vuelto a apagarse».



Villa Clara: con servicio solo 56, de sus más de 200 circuitos (7:30 a.m.)

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La mayoría de los villaclareños continúan a oscuras desde que ayer a las 6:32 p. m. volvió a colapsar el sistema electroenérgetico nacional.

Al cierre de esta información, todos los municipios, menos Corralillo y Ranchuelo, tenían energía para sostener la electricidad en sus instalaciones más estratégicas.

Disponibles en la provincia a las 7:30 a.m. de hoy domingo 41 MW, con servicio solo 56, de sus más de 200 circuitos.

Todos los hospitales de Santa Clara y los ubicados en Sagua la Grande, Caibarién y Placetas, tienen electricidad, al igual que los sistemas de abasto de agua Palmarito y Minerva-Ochoíta.

Por el momento, no se rotan los circuitos, se espera para ello que reinicien sus operaciones varias termoeléctricas cubanas.

Según ha trascendido, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, ya está en linea con el microsistema de la región central de Cuba.

La salida imprevista de la unidad generadora No. 6, de la central termoeléctrica Diez de Octubre, de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 6:32 p.m. de este sábado, y a partir de ese momento se activaron los protocolos para su restablecimiento, con varios microsistemas, a fin de proveer energía a centros vitales, como hospitales y fuentes de abasto de agua.

Con información de Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara y Unión Eléctrica