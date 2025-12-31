Asumió cargo nueva ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, presidió en la sede del Ministerio de Justicia (Minjus) el cierre del proceso de entrega y recepción del cargo de la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde.

Este acto refleja solidez, transparencia y continuidad, aseguró el Minjus en su perfil en la red social Facebook.

Partimos de lo logrado para proyectar nuevos horizontes de trabajo, la gestión desarrollada se consolida y mejora, refirió el organismo.

Añadió que queda reforzada la hermandad con el nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Manuel Silvera Martínez, extitular del Minjus; unidos, Ministerio y Tribunal, avanzaremos por un mismo objetivo: servir a Cuba y a su pueblo, refirió la publicación.

Silvera Martínez entregó el cargo a Gamón Verde tras ser ratificada este 18 de diciembre de 2025 por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.