Santa Clara incorpora 20 triciclos eléctricos como alternativa de transporte público desde este 31 de diciembre

✍🏻📸 Henry Omar Pérez/ ACN

Veinte triciclos eléctricos comenzarán a operar este 31 de diciembre en la ciudad de Santa Clara, como parte de las acciones para enfrentar la baja disponibilidad de transporte y garantizar la movilidad hacia zonas periféricas y hospitalarias.

Los nuevos medios, con capacidad para seis pasajeros, cubrirán una ruta que parte de Caracatey-Circunvalación, pasa por la parada del hospital materno, recorre la calle Colón hasta San Cristóbal y retorna por la calle Cuba entre Candelaria, hacia el área hospitalaria; el servicio funcionará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., con una tarifa de 10 pesos cubanos (CUP).

Juan Carlos Ferriol, delegado del Transporte en Villa Clara, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la incorporación de los triciclos eléctricos responde a planteamientos del pueblo por las dificultades de movilidad.

Destacó el directivo que al ser eléctricos contribuyen a disminuir el impacto ambiental y que cuentan con una moderna estación de carga con capacidad de 11 vehículos al mismo tiempo, el cual se abastece con energía solar.

Puntualizó que fue posible su adquisición con un costo aproximado de siete mil euros y 49 mil CUP, y el financiamiento fue gracias al Fondo de Desarrollo del Transporte Público.

Además, recordó que este año la provincia recibió un lote de microbuses Gazella asignados por el Ministerio del Transporte, que ya cubren una extensa ruta en la capital provincial, concluyó.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del Comité Provincial de esa formación política en Villa Clara, subrayó que el éxito de la medida dependerá del control y la disciplina en la prestación del servicio.

La dirigente insistió en que los inspectores deben cumplir su papel para garantizar que los triciclos realmente beneficien a la población y no se conviertan en medios subutilizados.

En redes sociales, la santaclareña Yudith Santos Díaz advirtió que lo más importante es que no ocurra como con las motos amarillas de combustible, que permanecen parqueadas y solo funcionan por alquiler.

En ese sentido el villaclareño Pedro González Duque reclamó que el control sea serio y demandó que los inspectores actúen con rigor para asegurar la calidad del servicio.

La puesta en marcha de los triciclos eléctricos representa una alternativa práctica y sostenible para los desplazamientos cortos en Santa Clara, al tiempo que complementa las soluciones implementadas en la provincia para enfrentar la creciente demanda del transporte.

En general, la medida responde a demandas populares, apoya la descongestión de las paradas y marca un paso hacia la diversificación de opciones de movilidad con menor impacto ambiental.

(Tomado de ACN)