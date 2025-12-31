Exhibió Villa Clara resultados positivos en Educación durante 2025

✍🏻Yandry Machado Mederos

Foto: Arelys María Echevarría/ACN

La formación de 444 técnicos medios en Trabajo Social y la obtención del 54 por ciento (%) de aprobados en los exámenes de ingreso a la educación superior figura entre los principales resultados de la enseñanza general en Villa Clara al cierre del año 2025.

Hernadith Asley Curbelo Castillo, subdirectora provincial de Educación en el territorio, comentó a la ACN que en el presente calendario aumentó la cobertura para la atención a las niñas y niños de uno a cinco años, a través del completamiento de 28 casitas infantiles, dos de ellas en el Plan Turquino.

Durante el período, dijo, la mayoría de los educandos se vinculó a actividades laborales y de impacto social, mediante la participación en dos mil 963 círculos de interés, 65 proyectos socioproductivos y 885 sociedades científicas encaminadas a la formación profesional.

Destacó que el sector desarrolló acciones de reforestación en todos los municipios del territorio, principalmente en 42 bosques y 427 jardines martianos, además de la movilizar a 12 mil 523 estudiantes hacia las escuelas al campo.

En el ciclo competitivo la provincia obtuvo resultados sobresalientes, con 66 medallas en los concursos nacionales de conocimiento del nivel preuniversitario, así como la ubicación de 16 estudiantes en preselección por representar a la central geografía en eventos internacionales, subrayó.

Añadió que en 2025 se ejecutaron labores de mantenimiento y reparación que, aunque solo garantizaron avanzar en siete escuelas de las evaluadas con categoría de Regular y Mal, permitieron a varios centros sostener la evaluación de Bien.

Precisó que tres mil 611 docentes ya poseen el grado científico de máster, mientras que tres lograron la categoría de doctor en diferentes áreas del conocimiento para un sobrecumplimiento del plan, fijado inicialmente en tan solo uno.

Con cerca de 700 centros educacionales y una matrícula superior a los 100 mil estudiantes, Villa Clara muestra resultados positivos en la enseñanza general, lo que se evidencia en la obtención de 15 medallas y cinco menciones honoríficas en concursos internacionales de conocimiento.