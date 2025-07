Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara, ante la actual contingencia energética, decidieron que todas las sucursales del Banco Popular de Ahorro y de Crédito y Comercio en la provincia solo presten servicios de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 2.00 p.m. y los sábados de 8.00 a.m. a 11.00 a.m.