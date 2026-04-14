ANIR villaclareña en busca de soluciones

✍️📸Aimeé Díaz Quesada

Con el objetivo de socializar resultados científicos y técnicos de alto impacto, varias empresas cercanas al consejo popular Centro, de Santa Clara, participaron en la exposición “Soluciones Cuba”, organizada por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la provincia de Villa Clara.

Durante el evento, las entidades locales exhibieron sus principales innovaciones en áreas estratégicas como la producción de materiales de construcción, la mecánica y la geominería, con un énfasis especial en proyectos dirigidos a la sustitución de importaciones.

Liudmila Domínguez Rodríguez, presidenta de la ANIR en Villa Clara, destacó que el propósito fundamental de esta muestra es “generalizar cada innovación y compartir experiencias entre las empresas”, para que los resultados exitosos puedan replicarse en otros centros productivos del territorio.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue el reconocimiento a los premios de mayor impacto. Entre ellos, sobresalió el diseño y fabricación de un molino impactor destinado a la planta de áridos de Guajabana. Gracias a esta solución tecnológica, actualmente la instalación se encuentra en pleno proceso productivo.

La autora de este proyecto innovador es María Esperanza Domínguez Hurtado, trabajadora de la Empresa Geominera del Centro, cuyo aporte —según especialistas— representa un importante ahorro para el país al dejar de depender de equipos similares importados.

La exposición “Soluciones Cuba” se consolida así como un espacio propicio para visibilizar el talento técnico local y fomentar una cultura de innovación desde los territorios.