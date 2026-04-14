Destacó Morales Ojeda próxima realización de Coloquio Patria

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó hoy que el Coloquio Internacional Patria constituye un espacio esencial para la resistencia cultural y la soberanía comunicacional.

En su perfil en Facebook, Morales Ojeda aludió a la quinta edición del evento, que tendrá lugar del 16 al 18 de abril en el Complejo Cultural de Línea y 18, en esta capital, donde los participantes debatirán sobre soberanía tecnológica, inteligencia artificial, proyectos de cooperación entre países y diversidad cultural.

Convocado por la Unión de Periodistas de Cuba, junto a Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, el evento reunirá comunicadores, académicos, desarrolladores y activistas bajo el lema “Patria con Fidel”.

Morales Ojeda subrayó que la cita se inscribe en un contexto global marcado por la disputa cognitiva, la concentración de plataformas digitales y las guerras informativas, lo que refuerza su carácter estratégico para enfrentar la agresión comunicacional contra Cuba.

El encuentro rendirá homenaje al aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y a la victoria de Playa Girón frente a mercenarios provenientes de Estados Unidos.

Según los organizadores, se prevé la convergencia de espacios expositivos de medios nacionales e internacionales, así como de proyectos no estatales vinculados al ámbito comunicacional.

Afirmó Morales Ojeda que el Coloquio abordará el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la comunicación, resaltando su visión sobre la necesidad de emplearla en función de la soberanía de los pueblos y contra las campañas de desinformación de los medios hegemónicos.

El Coloquio Patria será un espacio imprescindible para prepararnos y articularnos ante la enorme agresión comunicacional que enfrenta Cuba, precisó.