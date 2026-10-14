Alertan autoridades de Salud sobre consecuencias negativas del consumo de Shaka

✍️📷Mailé Hernández Grave de Peralta/CMHW

Especialistas en Medicina Interna y Toxicología en Villa Clara advirtieron en rueda de prensa sobre los severos daños a la salud, asociados al consumo de Shaka, una bebida energizante que gana popularidad entre adolescentes y jóvenes del territorio nacional.

El Doctor Yadir Pérez Dueñas, especialista en Medicina Interna y jefe de Servicio del Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro, aseguró que el producto se busca para elevar los niveles de actividad en segmentos entre 18 y 30 años. Sin embargo, resulta una bebida engañosa de alto riesgo.

Los que consumen Shaka, cuyo nombre de origen africano significa «el que se levanta», coinciden en que no es una bebida inofensiva, pues con frecuencia ocasiona vómitos, decaimiento, mareos, cefalea y taquicardia.

Los expertos señalan que se trata de una mezcla de vodka al 18% de graduación alcohólica con estimulantes como la cafeína y la taurina, además de azúcares añadidos y saborizantes. En este caso, cada presentación comercial posee 250 mililitros.

Doctor Yadir Pérez Dueñas, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro, señala que esta bebida energizante es la número 1 del mundo en concentración de alcohol.

Pérez Dueñas enfatizó además, que la intoxicación por Shaka puede manifestarse inicialmente con euforia y sensación de estímulo, para luego derivar en irritabilidad, agitación, sudoración profusa y aumento de la presión arterial. En casos graves, los afectados llegan a los servicios de urgencia en coma, con convulsiones e infartos agudos del miocardio.

Asimismo, la bebida está contraindicada para pacientes diabéticos, promueve daños al sistema digestivo por contener CO2 (gas) y detiene el desarrollo en la adolescencia.

Las acciones para prevenir los efectos nocivos de este supuesto «refresco» trascienden fronteras. Las importaciones del Shaka se detuvieron en Costa de Marfil y su venta se prohibió en España, el país donde se fabrica, pues contiene vitaminas (B2, B6, B12, niacina y ácido pantoténico), que añadidos a una bebida con 18% de alcohol, viola el Reglamento europeo 1925/2006.

Ante este escenario, en Villa Clara se adoptan medidas. El Grupo Empresarial del Comercio en el territorio realizó una revisión exhaustiva en sus instituciones y confirmó que no adquieren ni venden ese producto.

Miguel López, director de la entidad, declaró que «la decisión responde a la defensa de la salud de la población, especialmente de jóvenes y adolescentes, y que ninguna ganancia puede estar por encima del bienestar de la población».

Mientras, el producto sigue a la venta en emprendimientos no estatales y su precio oscila los mil pesos.

De ahí que se impone el llamado a la responsabilidad y al control, pues la comercialización del Shaka, por actores económicos privados, sin distinción de edades, debe eliminarse rotundamente para niños, adolescentes y jóvenes por su alto contenido de alcohol.