Cuba seguirá priorizando la atención a las personas con enfermedad renal crónica

La voluntad política de la Revolución Cubana de priorizar la atención a los pacientes afectados por la enfermedad renal crónica (ERC), y el desarrollo de la especialidad de Nefrología, que tuvo en el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a su principal impulsor, fueron ratificados por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Según estudios, en Cuba una de cada diez personas debe enfrentar esta enfermedad, tendencia similar al comportamiento mundial, en el que alrededor de 850 millones de individuos la padecen. Así se conoció durante el habitual encuentro del Jefe de Estado con expertos y científicos sobre temas de salud.

El intercambio versó en esta ocasión sobre la labor del Instituto de Nefrología (INEF), un centro de investigación con tradición de desarrollo científico y cultura innovadora que cumplirá 60 años el próximo 1ro. de diciembre.

Como muestra de la prioridad que da el país a los pacientes aquejados por la enfermedad renal crónica, el Presidente cubano destacó que, en las difíciles circunstancias actuales –ante el cerco energético impuesto por el Gobierno de EE. UU. y la falta de combustibles–, una de las primeras soluciones para el Sistema Nacional de Salud fue destinar vehículos eléctricos para el traslado de pacientes a los servicios de hemodiálisis.

Al encuentro asistieron, entre otras autoridades, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y el titular del Ministerio de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, quien condujo un diálogo en el que se reconoció la obra de una institución fundada en el hospital Joaquín Albarrán, por los doctores Abelardo Buch López, Charles Magrans Buch y Reinaldo Mañalich Comas, por orientación del entonces ministro de Salud Pública y Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura.

La doctora Yamilé García Villar, directora general del Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López, centro de referencia de la especialidad a nivel nacional, recordó que Cuba dispone de una Red Nacional que incluye 450 policlínicos y consultorios médicos; para ello, se cuenta con 348 especialistas en nefrología activos y 246 residentes, más de 1 600 enfermeros y enfermeras y más de 600 técnicos.

En el país hoy se atienden 3 856 pacientes aquejados de la enfermedad renal crónica; 2 876 reciben tratamiento de hemodiálisis –22 en servicios pediátricos– y 900 son receptores de trasplante renal.

Entre las principales actividades asistenciales del INEF, la doctora García Villar se refirió a los servicios de hemodiálisis, la diálisis peritoneal, la cirugía endourológica y el trasplante renal, del que se han beneficiado, a lo largo de la historia del INEF, más de 6 000 cubanas y cubanos.

El Instituto de Nefrología mantiene 36 investigaciones en curso y es uno de los líderes del Proyecto Diálisis, de carácter sectorial; desarrolla, además, una decena de programas de doctorado y maestría y diferentes acciones docentes, todas en correspondencia con las líneas de investigación del centro.

Sobre el Proyecto Diálisis, una iniciativa en una etapa avanzada de desarrollo, la directora general del INEF explicó que tiene como objetivo la fabricación de una máquina de reúso, una de hemodiálisis y dializadores.

Es un dispositivo que contribuirá de forma decisiva al programa de diálisis, que es sumamente costoso y consume una parte importante del presupuesto que destina la nación a la salud pública, independientemente de estar dirigido a un pequeño número de pacientes, comentó la doctora García Villar.

El Instituto de Nefrología también es protagonista, junto a centros científicos de BioCubaFarma, de varios ensayos clínicos, como el dirigido a la evaluación de un candidato vacunal en pacientes con insuficiencia renal crónica, entre otros desarrollos de la ciencia cubana en el último lustro.

El INEF, considerado el alma mater de la nefrología cubana, trabaja en el establecimiento de un nuevo paradigma dirigido a la identificación temprana de riesgos de la enfermedad renal crónica, un padecimiento de alto impacto que muchas veces no se llega a tratar porque el paciente muere por otras causas vinculadas, como una enfermedad cardiovascular.

Así lo explicó el doctor en Ciencias Raúl Herrera Valdés, una de las autoridades científicas de la especialidad a nivel nacional e internacional, quien alertó que en Cuba más de 700 000 personas deben padecer una ERC y que solo 25 000 están dispensarizadas.

Herrera Valdés subrayó que la ERC es una enfermedad con un impacto social, económico y humano enorme, que evoluciona a lo largo de toda la vida y en muchas personas es fatal; de ahí –resaltó– la importancia del pronóstico temprano y la prevención de su desarrollo, y puso como ejemplo que una cuarta parte de las personas que padecen hipertensión arterial evoluciona hacia la ERC.

En cuanto al pronóstico temprano y la progresión de la enfermedad, el reconocido nefrólogo doctor en Ciencias Jorge Pérez-Oliva Díaz, presidente de la Sociedad Cubana de la especialidad, resaltó el aporte de BioCubaFarma al tratamiento de la ERC a partir de la generación de importantes productos.

Sin BioCubaFarma –afirmó– no hubiéramos podido escalar en los tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

El científico también subrayó el aporte de la vacuna recombinante contra la hepatitis B, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), a la prevención de la enfermedad renal crónica, así como la fabricación de la Eritropoyetina Humana Recombinante, del Centro de Inmunología Molecular (CIM).

El doctor en Ciencias Guillermo Guerra, jefe del Grupo Nacional de Nefrología, analizó la importancia de concretar el paradigma clínico, epidemiológico y social que se necesita para la prevención y el tratamiento de la ERC, aspecto en el que hay que continuar trabajando en beneficio de nuestro pueblo, afirmó.