Adoptan medidas en Villa Clara para enfrentar desabastecimiento de combustible

Digna Morales Molina, directora general del Grupo Empresarial de Comercio en Villa Clara, compareció este martes en el programa Radio Revista W, de nuestra emisora CMHW, para ofrecer información acerca de las medidas que han adoptado en este sector para enfrentar el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y garantizar los principales servicios a la población.

«Las bodegas, previo acuerdo con los gobiernos locales, reajustaron sus horarios ante la actual crisis energética, pero siempre estarán abiertas, hasta altas horas de la noche de ser necesario, para recepcionar y despachar el pan, la leche y los productos de la canasta básica que arriben a nuestro territorio».

Así dijo la directora del Comercio Interior en el centro del país, Digna Morales, durante su comparecencia en la cadena provincial de Radio.

«Hoy nos concentramos en distribuir la libra y media de azúcar por consumidor correspondiente a enero en los municipios que faltan, aún desconocemos qué y cuánto recibiremos este mes como parte de la cuota y de donaciones de países amigos y del Programa Mundial de Alimentos, una información que ofreceremos cuando lleguen los productos a nuestros almacenes», afirmó Morales.

La funcionaria insistió en que se trata de un asunto muy complejo, pues depende del arribo de barcos y otros aseguramientos logísticos en un escenario extremo de escasez de recursos, energía eléctrica y combustible.

La directora del Comercio Interior en Villa Clara afirmó que para ofertar alimentos diversos en la comunidades se cocina con leña y carbón en los centros de elaboración, la red estatal de gastronomía y en los comedores del sistema de atención a la familia, que gracias a un proyecto de colaboración con la comunidad española de Canarias recibirán donaciones de pollo y carne de res.

«Nuestros trabajadores, incluidos el personal de oficina, laboran en organopónicos y parcelas de tierra los fines de semana…producir comida en las circunstancias más difíciles siempre será nuestro desafío», aseguró Digna Morales.

Por su parte Odel Dueñas, director de la Empresa Productora de Alimentos en Villa Clara, informó en cadena provincial de Radio que por el momento solo es posible garantizar la venta diaria del pan de la canasta básica a niños menores de 13 años y adultos mayores de 65.

«No sabemos cuándo la Unión Molinera podrá suministrarnos la harina de trigo que necesitamos para la cuota del resto los consumidores», indicó Dueñas.

En cuanto a las unidades de la Cadena Cubana del Pan, el funcionario explicó: «Cada gobierno local decidió regular la venta por consumidor a través de la libreta de abastecimiento para evitar el acaparamiento y la reventa de nuestras producciones».

«Nosotros también trabajamos en condiciones muy complejas ante los prolongados apagones y con hornos de carbón y de cuje se hace el pan y elaboramos y vendemos caldosas, croquetas, frituras, dulces y otros alimentos», destacó Dueñas.

