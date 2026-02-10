Acciones presupuestarias, bancarias y de las telecomunicaciones ante el aumento de las agresiones estadounidenses

El presupuesto del Estado cubano mantiene y ratifica su carácter profundamente social y humanista, al garantizar el acceso universal y gratuito a servicios esenciales como la educación, la salud pública, la seguridad social y la asistencia social, aun en un escenario marcado por fuertes restricciones económicas. Así lo afirmó Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, durante su intervención en la Mesa Redonda.

De acuerdo con el titular, el presupuesto constituye una expresión concreta de las conquistas sociales de la Revolución y un respaldo directo a los derechos de la población. “Ciertamente hay un grupo de acciones que se han adoptado para ratificar ese papel humanista que tiene nuestro presupuesto. Es un presupuesto social porque en el mismo se expresan las conquistas de nuestra Revolución”, subrayó.

Regueiro Ale explicó que el presupuesto respalda el disfrute de derechos fundamentales, garantizando el acceso universal y gratuito a la educación y la salud, así como la protección de la seguridad social y la asistencia social dirigida a los sectores más vulnerables. En ese sentido, precisó que cuentan con respaldo presupuestario las atenciones especiales que requieren determinados grupos de la población, así como los programas de desarrollo de la cultura y el deporte, áreas a las que —dijo— el país no renuncia pese a las actuales condiciones económicas.

Altos niveles de financiamiento y reordenamiento del gasto

El ministro recordó que recientemente comparecieron en la Mesa Redonda los titulares de sectores como Educación Superior, Educación y Transporte, quienes explicaron cómo estos ámbitos del presupuesto continúan recibiendo altos niveles de financiamiento. Según señaló, lo que se ha producido es un reordenamiento y un rediseño de los niveles de actividad, sin afectar la garantía de los servicios a la población.

“Se ratifican en un reordenamiento, en un rediseño de los niveles de actividad, pero se garantizan a nuestra población. Y esto tiene respaldo desde el presupuesto”, afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de transmitir esa garantía como un mensaje claro al pueblo cubano.

No obstante, reconoció que sostener este nivel de protección social implica esfuerzos adicionales y exige reforzar los mecanismos de control del gasto público. En su intervención, enfatizó que el control del presupuesto es una responsabilidad colectiva y no una tarea exclusiva del Ministerio de Finanzas y Precios ni de los organismos de la Administración Central del Estado.

“En cada unidad presupuestada, en cada gobierno, existe esa responsabilidad de todos los que tenemos una asignación presupuestaria”, apuntó, y llamó a que directivos y trabajadores hagan un uso racional y eficiente de los recursos asignados a la salud, el deporte, la cultura y otros servicios sociales.

Racionalidad, ahorro y prioridades

Regueiro Ale explicó que mantener la vitalidad del sector social exige una revisión permanente de la racionalidad del gasto, del ahorro y de la postergación de aquellos desembolsos que no resultan imprescindibles en el momento actual. Este ejercicio, dijo, permite proteger los derechos y garantías de la población mediante un reordenamiento de las partidas de gasto acorde con las prioridades del país.

En paralelo, el presupuesto se utiliza también como una herramienta para reorientar financiamientos hacia actividades productivas estratégicas. En particular, el ministro destacó el papel del fondo para el desarrollo agropecuario, al que pueden acceder los productores con el objetivo de incrementar la producción de alimentos, fortalecer la autonomía productiva local y avanzar en la suficiencia alimentaria desde cada territorio.

“El presupuesto es garantía, pero es también una herramienta que tiene el Estado y el Gobierno para conducir la economía”, afirmó Regueiro Ale, quien subrayó que estas decisiones contribuyen a respaldar la resistencia y la resiliencia de la economía cubana en función del bienestar de la población.

Captación de ingresos y disciplina tributaria

Otro de los temas centrales abordados fue la captación de ingresos, considerada una variable clave para sostener el gasto social. El ministro informó que para el año en curso está previsto un crecimiento importante de los ingresos presupuestarios, lo cual permitirá respaldar un nivel de gasto social que representa el 66 % del total del presupuesto.

Ese gasto se concentra fundamentalmente en áreas como la educación, la salud, la asistencia social y la seguridad social. Sobre esta última, Regueiro Ale reconoció los retos existentes, pero destacó el compromiso del presupuesto con el incremento parcial de las pensiones.

“Hay un compromiso de incremento parcial de las pensiones que no da la solución total, como se ha explicado en ocasiones anteriores, pero es un esfuerzo también desde el presupuesto”, señaló. Este incremento tendrá en 2026 una expresión superior a los 20 000 millones de pesos, recursos que ya están previstos y respaldados en el presupuesto del Estado. Según aseguró, ello garantiza que todos los meses los pensionados recibirán sus pensiones, como parte de la protección especial que demanda este sector de la población.

Ante la reducción de algunos niveles productivos y su impacto en la economía nacional, el ministro insistió en la necesidad de extremar la rigurosidad en la captación de ingresos. En ese contexto, se refirió a la campaña nacional de declaración y pago de tributos, que involucra a contribuyentes de todos los sectores de la economía.

Regueiro Ale calificó el pago de impuestos como una expresión de participación colectiva y de solidaridad social. “Es la convergencia de un derecho solidario y también de un deber de contribuir al sostenimiento de los gastos sociales”, afirmó, y convocó a una mayor disciplina y oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Al mismo tiempo, adelantó que la administración tributaria reforzará sus resortes institucionales y administrativos para velar por el cumplimiento de la ley, en correspondencia con los reclamos expresados por la población en los intercambios y estados de opinión.

Beneficios fiscales, producción y energías renovables

En relación con el respaldo presupuestario a la producción, el ministro ratificó la continuidad de los beneficios tributarios y de las renuncias fiscales destinadas a estimular actividades productivas, incluidos los apoyos para la importación de materias primas, insumos y bienes que favorezcan los encadenamientos productivos.

Reconoció, no obstante, que estos mecanismos deben divulgarse y promoverse más, para que los actores económicos conozcan y aprovechen las facilidades existentes, como la reducción de aranceles y otros incentivos fiscales que impactan directamente en los costos de producción.

Regueiro Ale destacó como una experiencia favorable el impulso dado por los gobiernos locales a proyectos de energías renovables, con participación del sector no estatal y beneficios tributarios que incluyen la exención del pago de impuestos hasta la recuperación de la inversión. Estas iniciativas, dijo, contribuyen a la autonomía energética y a la sostenibilidad de servicios esenciales como la salud, la educación y la atención social en hogares de ancianos y casas de abuelos.

En ese sentido, explicó que el ordenamiento del gasto presupuestario de este año respalda la decisión anunciada por el Presidente de la República de priorizar el uso de energías renovables en los servicios sociales, combinando asignaciones directas de recursos con incentivos fiscales.

Control de precios y participación popular

El ministro no obvió la existencia de irregularidades en materia de precios, asociadas a deficiencias en la concertación, la contratación y el control administrativo. Llamó a fortalecer el papel de los colectivos laborales, no solo de los directivos, en la ejecución y el control del presupuesto y en la evaluación de los resultados y la calidad de los servicios que se prestan a la población.

Asimismo, insistió en la necesidad de activar y perfeccionar mecanismos como las comisiones y comités de concertación de precios, especialmente en el sector agropecuario y en la comercialización de bienes y servicios básicos. Defendió que los precios se establezcan mediante procesos reales de concertación, con participación de los productores y de los actores económicos, y no como imposiciones.

Regueiro Ale subrayó también la importancia de la participación popular para enfrentar las violaciones en materia de precios, creando espacios para la denuncia y el control desde las comunidades, con la intervención de los factores locales.

Al cierre de su intervención, el ministro reiteró que, pese a las restricciones económicas y su impacto en la economía nacional, el presupuesto del Estado respalda las principales acciones para proteger los servicios esenciales y mantener la esencia del proyecto social cubano.

“Hay un respaldo desde el presupuesto a esa filosofía de proteger los servicios esenciales de la población”, afirmó, y subrayó que esta tarea involucra a los colectivos laborales, los directivos, el Gobierno central y los gobiernos locales, como titulares de importantes asignaciones presupuestarias respaldadas por la Ley del Presupuesto vigente.