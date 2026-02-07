Cultura cubana seguirá viva aún en tiempos difíciles

El Ministerio de Cultura (Mincult) anunció este viernes las medidas de ese sector para enfrentar el desabastecimiento de combustible debido al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en días pasados.

Según informaciones difundidas por el Canal Caribe, el reajuste de la programación cultural en el país permitirá a los cubanos no privarse en tiempos difíciles del disfrute del arte.

Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, declaró al medio televisivo, que la vida cultural, el trabajo de las instituciones afines, el trabajo de creación y promoción del arte, así como el quehacer de los artistas y de las organizaciones no se detendrán.

Vamos a irnos hacia las comunidades, hacia los escenarios cercanos a las zonas de residencia de nuestros artistas; eso va a permitir que se pueda disfrutar del trabajo de los artistas, esa es la estrategia del Mincult, porque no puede haber apagón cultural, sentenció Alonso Grau.

Tal y como sucedió con la respuesta extraordinaria de los artistas durante la COVID, la habrá igualmente en un momento como este; añadió, y dijo que es el momento de desatar la creatividad; mientras, en el caso de la realización de los principales eventos, se adoptan un grupo de medidas.

Mencionó que un evento tan grande como la Feria del Libro, el más masivo que se hace dentro de la cultura y que concita la presencia de tantas personas —sobre todo en su escenario habanero del Parque Histórico Militar Morro-Cabaña— se decidió posponerlo.

Las instituciones a cargo continuarán la producción de libros, sobre todo en formato digital, aunque se dispondrá de cierta cantidad en formato tradicional o impreso; algunos de ellos con presentaciones en las comunidades como parte de las acciones de promoción de la lectura y de los autores.

El Mincult, en la misma información, destacó que los 37 centros de enseñanza artística del país y la Universidad de las Artes continuará el curso con un rediseño de horarios y frecuencias.

De manera general, se desconcentrarán las matrículas hacia los municipios para que los alumnos se inserten en las escuelas de formación general de los territorios; en el caso de las especialidades, se impartirán en las sedes de las compañías y en otras instituciones del sector de la cultura que se convertirán en unidades docentes.

Por otra parte, los alumnos del curso diurno de la Universidad de las Artes, continúan su formación en la modalidad semipresencial, mientras que el curso por encuentro y los de posgrado se impartirán a distancia.

Reajustes en las programaciones y en el trabajo del sistema de instituciones de la cultura, así como la presencia de los artistas del pueblo allí donde la vida cultural comunitaria les permite un intercambio más directo, constituye un claro reflejo de la voluntad del Mincult por mantener el arte y la literatura en manos de sus hacedores y principales beneficiarios: el pueblo cubano.