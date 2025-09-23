Actualización del Accidente en Esperanza: 23 Pacientes siguen Hospitalizados 7.00 am

– El Dr. Yandry Alfonso Chang, Director de Asistencia Médica y Medicamentos de la Dirección General de Salud (DGS), ha emitido una nueva actualización sobre el estado de los pacientes involucrados en el accidente ocurrido en horas tempranas del lunes 22 de septiembre en las cercanías Esperanza, Ranchuelo.

Actualmente, 23 pacientes permanecen hospitalizados: 14 adultos y 9 niños. El Dr. Chang informó a la Agencia Cubana de Noticias que se espera que en las próximas horas, 7 de los 9 niños sean dados de alta médica, dada su favorable evolución.

Sin embargo, uno de los niños continuará ingresado debido a una herida sucia en el cuero cabelludo que requirió tratamiento con antibióticos.

Por otra parte el Galeno explicó que la niña que fue intervenida quirúrgicamente se mantiene hospitalizada con el objetivo de mantener su observación evolutiva.

En cuanto a los adultos detallo Alfonso Chang que 14 permanecen ingresados,de ellos, dos pacientes críticos continúan ventilados, pero pasaron la noche de manera estable. Asimismo, una paciente con diagnóstico de traumatismo grave se encuentra estable.

Se monitoreando de cerca la evolución de todos los pacientes y brindando la atención médica necesaria.

✍️ Henry Omar Pérez

Agencia Cubana de Noticias