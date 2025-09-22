Actualización oficial del estado clínico de los pacientes accidentados en el día de hoy en el municipio Ranchuelo

Actualización oficial del estado clínico de los pacientes accidentados en el día de hoy en el municipio de Ranchuelo poblado de Esperanza, como consecuencia de la colisión de tres vehículos.

De los 49 pacientes reportados, entre ellos 9 niños:

Fueron intervenidos quirúrgicamente 5 pacientes, entre ellos una niña de 16 años.

Se mantienen dos pacientes críticos con peligro para la vida, pero estables; uno intervenido quirúrgicamente con un trauma de torax.

Un paciente grave con un traumatismo craneoencefálico.

Los 8 niños que están el pediátrico mantienen una evolución estable, todos en observacion por 24 horas.

En la próximas horas está previsto dar alta médica a 21 pacientes adultos con evolucion favorable.

Dr.Yandry Alfonso Chang

Director de Asistencia Médica y Medicamentos de DGS