Abrazos que derriban muros: la mañana en que Santa Clara se vistió de inclusión

✍️📷Oscar Salabarría Martínez/ CMHW

De sonrisas, abrazos y aplausos se colmó el Parque Vidal de Santa Clara, cuando niños, adolescentes y jóvenes, pertenecientes a la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI), despidieron el verano con una demostración de talento, fe y fuerza del corazón.

«En cada logro están sus deseos de jamás rendirse», dijo Lídice Tomé Sánchez, presidenta provincial de la ACPDI, al tiempo que enfatizó la trascendencia de continuar trabajando juntos para construir una sociedad más inclusiva. «Las diferencias nos enriquecen», insistió Sánchez abrazada a sus muchachos.

«La Asociación les ha dado la oportunidad de soñar en grande, de conocerse entre ellos, de amarse, jugar, aprender oficios, integrarse al trabajo, sentir que pueden derribar estigmas y encontrar un camino autónomo y feliz en compañía de quienes los amamos y de toda la sociedad», coincidieron padres, abuelos y los protagonistas entrevistados por nuestra emisora.

La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI) fue constituida en junio de 2023, materializando un sueño largamente acariciado por las familias y respaldado por el Estado. Este pasado agosto, en Villa Clara, su sede física abrió las puertas en la céntrica calle Cuba, a solo unos pasos de la principal plaza de la ciudad.