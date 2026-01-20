Abner ya es un niño feliz

Abner y Adamir Rodríguez Figueroa son dos hermosos gemelos del municipio de Placetas; nacieron con 2600 gramos y 2500 respectivamente, y aunque el segundo presentó algunos contratiempos asociados al nacimiento, ambos bebés mostraban buena salud y un crecimiento adecuado.

Todo marchaba bien hasta que un día la abuela materna de los gemelos detectó una zona dura y abultada en el lado derecho de Abner. De inmediato el pequeño, que ya tenía tres meses de vida, fue remitido al hospital pediátrico José Luis Miranda donde fue valorado por un equipo médico que diagnósticó un riñón multiquístico.

En aquel momento no había criterio para una cirugía y se decide esperar la evolución. Pasados dos meses Abner no se veía bien y según testimonio de su madre, el niño estaba incómodo, no jugaba y se mostraba decaído mientras el vientre crecía exageradamente.

Es entonces cuando luego de varios estudios clínicos y radiológicos y la valoración de un equipo multidisciplinario, se decide intervenir quirúrgicamente.

La cirugía se realizó el pasado 30 de diciembre en el hospital pediátrico provincial. Varios cirujanos, liderados por el avezado especialista en II grado en Cirugía Pediátrica y jefe de la cirugía neonatal en el centro de Cuba, Abel Armenteros, realizaron una nefrectomía a través de la cual lograron extraer la totalidad de la masa tumoral que pesaba más de dos kilogramos. Durante el acto quirúrgico se comprobó que el tumor no comprometía otros órganos, por lo que no existen otros daños.

Con un post-operatorio sin complicaciones, Abner fue dado de alta posteriormente y ya se recupera satisfactoriamente en su hogar a la espera del resultado de la biopsia practicada a la pieza.

Según el doctor Armenteros los tumores renales en lactantes tienen una baja incidencia, no así en niños mayores de tres años, siendo lo alarmante de este caso el exagerado crecimiento de la masa tumoral en poco tiempo.

Ahora Abner, junto a su hermano gemelo Adair, disfruta de los mimos de una familia que nunca olvidará los rostros y las manos que lo salvaron.

El niño es otro posterior a la cirugía; ya juega con su hermano, se alimenta bien y sobretodo ya es un niño feliz, refiere Daymi Figueroa, madre de Abner.

Durante el mes de diciembre, el hospital pediátrico realizó tres grandes y raras cirugías neonatales, cada una con una evolución satisfactoria y con un ciento por ciento de resolutividad.

Por primera vez se hizo un cirugía de un pinzamiento aórtico mesentérico en un recién nacido, una malformación muy rara. Además se operó un timo ectópico en una lactante de 26 días de nacida, y el tumor renal, lo que habla de la inteligencia y compromiso de los profesionales y de la competencia de los diferentes servicios del José Luis Miranda.