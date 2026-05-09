En Villa Clara, acto provincial por el Día del Campesino

Tomado CMHW

La CPA Bernardo Díaz del municipio de Cifuentes alzó este sábado la condición de Vanguardia Nacional, durante el acto provincial en saludo al 17 de mayo, Día del Campesino Cubano.

La entidad productiva obtuvo además un renacimiento especial por el 65 aniversario de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

También la CPA Carlos Manuel de Céspedes del municipio de Manicaragua y la CCS Fructoso Rodríguez de Remedios también recibieron la bandera de Vanguardia Nacional, así como el municipio de Sagua la Grande.

Por los resultados del trabajo en este 65 aniversario de la ANAP fueron reconocidos los municipios de Sagua la Grande, Santo Domingo, Remedios, Quemado de Güines y Cifuentes.

Presidieron el acto Carlos Amaury Figueredo Yumar, miembro del Buró Provincial del Partido; Betsy Arroyo, presidenta de la ANAP en la provincia, así como autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio y de la Delegación Provincial de la agricultura y las organizaciones políticas y de masas.