Encrucijada, tierra natal del lider obrero y campesino Jesús Menéndez Larrondo, propició el homenaje a su memoria, al arribar al aniversario 78 de su asesinato.

El pueblo de Encrucijada rindió homenaje a Jesús Menéndez Larrondo, “El General de las cañas”, quien fuera asesinado un 22 de enero de 1948 en Manzanillo.

Un rico programa de actividades que comprendió centros de trabajo y de estudios e instituciones, se desarrolló en el municipio en el marco de la jornada por el aniversario de la desaparición física del hombre de las grandes voluntades y la dulce sonrisa.

Trabajadores del sector azucarero, junto a directivos de las organizaciones políticas y de masas y estudiantes, se dieron cita para recordar a Chucho, quien hijo y nieto de mambises, desde niño se vio obligado a desempeñar disímiles oficios para ayudar económicamente a la familia.

Después, con su liderazgo dentro de la clase obrera cubana, oblogó a los patronos a ceder en múltiples demandas, entre ellas: el pago del diferencial azucarero, el derecho al retiro de los trabajadores y la aprobación de la jornada de ocho horas.

Aunque Jesús partió físicamente, su ideario revolucionario, su espíritu que clamó contra los abusos y su ejemplo, viven por siempre en todos los trabajadores cubanos y en su pueblo.