Voces por Venezuela

Cuadros políticos y trabajadores del municipio de Quemado de Güines con su firma han alzado sus voces por la Paz y en respaldo a la República Bolivariana de Venezuela y a su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros.

Después de una amplia jornada de respaldo a la hermana nación en las 162 sesiones sindicales del municipio quemadense, la sede del Partido en el municipio fue sede de un acto de reafirmación donde trabajadores del sector de la educación manifestaron su compromiso en defensa de la soberanía de la hermana nación que se alza como referente de la izquierda en la América latina.

En la jornada el arte de pioneros y jóvenes se alzó como genuino canto por la paz, la unidad de los pueblos y en rechazo a las amenazas de agresión que hoy se ciernen sobre las revoluciones socialistas y que pretenden desestabilizar, arrebatar la dignidad y la soberanía conquistada por los pueblos.