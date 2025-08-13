En memoria del natalicio de Fidel

En el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, múltiples fueron las actividades efectuadas en el municipio de Encrucijada.

Entre ellas tuvo especial significado la realizada en la Casa de los Combatientes del poblado, la que contó con la presencia de la máxima dirección de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio, así como dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio y miembros de la Asociación que compartieron momentos e historias de vida con el Comandante en Jefe.

En el encuentro se divulgaron anécdotas de la diversas visitas que realizara Fidel a Encrucijada; la primera al Central Constancia, junto a los hermanos Abel y Haydée Santamaría Cuadrado, durante la organización del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la posterior al Central y Playa Nazabal, durante la Crisis de los Misiles, y las otras al Central «Perucho Figueredo» y la Fábrica de levadura forrajera, en febrero de 1977, y por último a dar un impulso a la construcción del Molino de piedras «El Purio», constituido entonces en la industria de su tipo más grande de América Latina.

En el encuentro otros combatientes como los Tenientes Coroneles(R) Aleido Cabrera Díaz y Leonardo Albeo Valdez, compartieron experiencias de su encuentro en otros escenarios, del hombre considerado una de las mentes más preclaras de su tiempo.