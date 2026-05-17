OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional por brote de cepa del ébola en África

Tomado de Cubadebate

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este domingo una “emergencia de salud pública de importancia internacional” por un brote del virus del Bundibugyo, una cepa del ébola, en la República Democrática del Congo y Uganda. Se trata de una cepa altamente contagiosa que se transmite a través de los fluidos corporales.

Hasta ahora, no existen vacunas ni tratamientos autorizados para tratar dicha variante, sin embargo, la OMS ha emitido las siguientes recomendaciones a aquellos países en los que se han registrado casos y aquellos en los que no:

Países en los que se han registrado casos

Activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y establecer un centro de operaciones de emergencia.

Comunicar sobre los riesgos a la población.

Fortalecer la concienciación, el compromiso y la participación de la población, a modo de que puedan identificarse casos de ébola.

Fortalecer la vigilancia y la capacidad de laboratorio para realizar pruebas del virus.

Realizar un mapeo sistemático de las infecciones detectadas.

Garantizar que los trabajadores sanitarios reciban la formación adecuada sobre control de infecciones, incluido el uso correcto del equipo de protección personal, y que los centros sanitarios cuenten con el equipo apropiado.

Realizar controles transfronterizos y en las principales carreteras internas para garantizar que no se pase por alto ningún caso sospechoso.

No se deben realizar viajes internacionales de personas que hayan estado en contacto con casos de la enfermedad.

internacionales de personas que hayan estado en contacto con casos de la enfermedad. Los casos confirmados deben ser aislados y tratados inmediatamente.

y tratados inmediatamente. Asegurarse de que los funerales y entierros sean realizados por personal debidamente capacitado.

Prohibir el traslado transfronterizo de restos humanos de personas fallecidas con sospecha, probabilidad o confirmación de infección.

Establecer una sólida cadena de suministro para garantizar que quienes la necesiten dispongan de suficientes insumos médicos.

Países en los que todavía no se han registrado casos

Proporcionar a los viajeros que se dirijan a las zonas afectadas información pertinente sobre los riesgos.

Proporcionar al público información precisa y pertinente sobre el brote de la enfermedad y las medidas para reducir el riesgo de exposición.

precisa y pertinente sobre el brote de la enfermedad y las medidas para reducir el riesgo de exposición. Estar preparados para facilitar la evacuación y repatriación de sus nacionales que hayan estado expuestos a la enfermedad.

En caso de detectar un caso sospechoso o confirmado de la enfermedad o un contacto con una persona infectada, o grupos de muertes inexplicables, se debe tratar esto como una emergencia sanitaria y tomar medidas inmediatas en las primeras 24 horas.

El organismo precisó que la situación actual no cumple con los criterios de “emergencia pandémica”, según la definición del Reglamento Sanitario Internacional. Por el momento, se advierte del “alto riesgo de una mayor propagación” del virus en los países que comparten frontera terrestre con la República Democrática del Congo.