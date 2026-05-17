Irán y Estados Unidos intercambian condiciones para retomar negociaciones en medio de frágil alto el fuego

Tomado de Cubadebate

Irán y Estados Unidos intercambiaron el 17 de mayo una serie de condiciones preliminares para reanudar las negociaciones bilaterales, en medio del frágil alto el fuego vigente desde abril, según la agencia semioficial Fars.

La agencia Fars divulgó que Washington presentó cinco exigencias consideradas “esenciales” para iniciar un nuevo proceso negociador con Teherán.

Entre las condiciones figuran la transferencia a territorio estadounidense de 400 kilogramos de uranio enriquecido iraní.

También la suspensión de actividades en todas las instalaciones nucleares de Irán excepto una.

Estados Unidos exige además negarse a liberar activos iraníes congelados o pagar compensaciones económicas.

La propuesta estadounidense vincularía el avance de las conversaciones al mantenimiento de un alto el fuego en todos los frentes regionales.

Por su parte, Irán respondió con sus propios requisitos: el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos bloqueados y el pago de reparaciones de guerra.

Teherán también exige el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Además, demanda el cese definitivo de las hostilidades en los distintos escenarios regionales, incluido Líbano.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense o iraní emitió declaraciones oficiales sobre la información publicada por Fars.