Con variadas propuestas dio inicio en Camajuaní la jornada por el Día de la Cultura Cubana que en la edición de este 2026, está dedicada al aniversario 50 de la creación del Ministerio de Cultura (Mincult) y al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Los acordes de la Banda municipal de conciertos, y una representación de los barrios de la parranda, manifestación cultural con mayor arraigo en el municipio, junto a los artistas aficionados del territorio nutrieron el desfile inaugural de una jornada que evocó los acontecimientos que marcaron la historia aquel 10 de octubre de 1868.

Entre danzas, bailes y cantos vuelve a ratificarse el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria histórica y los valores que forman parte de la identidad de la cultura cubana.

Irene Susel Cataneo Abreu, Directora del Sistema de Casas de cultura en el municipio puntualizó que las actividades abarcan todos los consejos populares, en diferentes escenarios y con el protagonismo de los instructores de arte, en instituciones educativas con matutinos especiales alegóricos a la efeméride, , además de exposiciones de artes plásticas, la Peña campesina y la gala cultural, como cierre de la jornada por el Día de la cultura, el propio 20 de octubre en el cine teatro de Camajuaní.

Cataneo insistió en qué será un homenaje a la cultura cubana desde la comunidad, con la convicción de que es Espada y Escudo de la Nación.