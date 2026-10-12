Galardón a una vida consagrada e difundir la cultura

El reciente Premio Provincial de Cultura Comunitaria 2026, en la categoría Personalidad, concedido al quemadense Miguel Mederos Acosta no es fruto del azar o la casualidad; es el resultado de más de cuarenta años dedicados a la cultura dentro y fuera de Cuba.

De los lauros a quien funge como actual director de la Casa de Cultura Luis Jorge León desde 2007, habla el más reciente lauro a la institución, merecedora del reconocimiento como Mejor Casa de Cultura del país en el año en curso, por los resultados de trabajo en estrecha alianza con la comunidad.

Aunque Miguel Mederos distingue por su humildad, sentido de pertenencia y pasión por la cultura, avalan su quehacer la Distinción Raúl Gómez García por más de treinta años en el sistema de Casas de cultura, la medalla de cumplimiento colaboración técnica en Nicaragua durante el año 89, como instructor de arte en su casa de cultura; y más allá de nuestras fronteras también conoció de su talento y entrega la hermana República de Venezuela, dónde fungió en dos misiones internacionalistas como instructor de arte y coordinador de una parroquia en la cuidad de Chávez, Barinas.

Si de cultura se trata, este hombre versátil y talentoso, graduado de teatro, no duda en decir que es un apasionado de las artes escénicas: «porque tienen la particularidad de ser una forma de reflejar la vida cotidiana de la persona con hechos, gestos y palabras, los espectadores se identifican con personajes que crean y a la par es una convocatoria a la reflexión».

Además de un arma para trabajar con la sociedad, la pasión por el teatro, la base de todas las manifestaciones artísticas, corre por el torrente sanguíneo de Mederos. Los frutos de su talento también lo ha sabido impregnar en generaciones de instructores de arte en el territorio y sus comunidades, donde destacan tres grupos de teatro con la categoría nacional.

Tantas historias se pudieran contar sobre este instructor, como mo en tiempos de COVID donde no dudó ni un instante en llevar el arte a los centros asistenciales, con instrumentos musicales bajo el sol. Líder natural que no gusta de elogios, asegura que en los tiempos que corren el arte debe dialogar más, unir, porque el arte en sí misma es alegría y esperanza y edifica a quien la regala.