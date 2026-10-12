Jornada de Cultura Cubana en Encrucijada

En el marco de la Jornada y promocionada por La Casa de Cultura Carlos Loveira, en el Círculo Infantil «Manzanita» se realizó la actividad «Reparador de Sueños», un espacio para promocionar las manifestaciones del arte desde edades tempranas, y que contó con el talento artístico de profesionales y aficionados quienes regalaron su arte a los niños en un jornada donde los infantes fueron protagonistas.

No es exagerado afirmar que Encrucijada es cuna de grandes nombres de la cultura y la historia cubanas. Aquí nacieron el pianista Rubén González, inmortal de la Vieja Trova y del Buena Vista Social Club; los escritores Onelio Jorge Cardoso, el Cuentero Mayor de Cuba, y Chanito Isidrón, figura cimera de la décima humorística; y el novelista Carlos Loveira, cuyo nombre lleva la Casa de Cultura que promueve esta jornada.

La celebración encrucijadense rinde tributo también a sus héroes. Aquí vieron la luz, Jesús Menendez Larrondo, el General de las Cañas- quien ganara multiples batallas a favor de los trabajadores contra la oligarquia- y los hermanos Haydée y Abel Santamaría Cuadrado, el, Segundo Jefe del Movimiento 26 de Julio, asesinado tras los sucesos del cuartel Moncada y de quien este 20 de octubre se cumplen 99 años de su natalicio, mientras Haydée fue Presidenta de la Casa de las Americas.

La jornada cultural en Encrucijada rinde así un homenaje doble: a la cultura que nos identifica como nación y a los héroes que nacieron en esta misma tierra.