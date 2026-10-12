Placetas inicia la Jornada de la Cultura con una peña dedicada a la trova

Con el protagonismo de los jóvenes y el amor por las tradiciones musicales, comenzó en Placetas la Jornada de la Cultura, una celebración que apuesta por el arte, la identidad y el rescate de los valores culturales del territorio.

El Cine Café del municipio acogió una peña cultural dedicada a la trova, un espacio de encuentro para los amantes de la buena música, la poesía hecha canción y las expresiones más auténticas de la cultura cubana.

Entre acordes y melodías, los jóvenes asumieron un papel protagónico en esta iniciativa, demostrando que las nuevas generaciones también encuentran en la trova un camino para expresar sentimientos, compartir experiencias y mantener vivas las raíces de nuestra identidad.

La actividad propició el intercambio entre artistas y público, en un ambiente donde la música se convirtió en puente entre generaciones y en una invitación a preservar las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural cubano.

Así, Placetas dio inicio a su Jornada de la Cultura con una propuesta que reconoce el talento joven y reafirma el valor de estos espacios para promover el arte, fomentar el disfrute de la buena música y fortalecer el vínculo de la comunidad con sus raíces culturales.

Una vez más, la cultura se convierte en punto de encuentro, y la trova, con su poesía y autenticidad, demuestra que sigue teniendo mucho que decir entre las nuevas generaciones.