Cuba flexibiliza la exploración y explotación de petróleo y gas y abre nuevas vías a la inversión privada

sin satisfacer los requisitos establecidos.

Nuevos actores obligan a reforzar la regulación

Pérez Cardoso explicó que el escenario actual de la industria petrolera cubana es diferente al que existía cuando CUPET concentraba prácticamente toda la infraestructura y las operaciones vinculadas al almacenamiento, la refinación, la extracción y el transporte de combustibles.

En la actualidad participan nuevos actores económicos privados que importan y transportan combustibles, además de contar con instalaciones propias de almacenamiento destinadas a sus actividades.

Esta diversificación hace necesario establecer procedimientos de certificación y reglas específicas para quienes intervienen en la manipulación, distribución, transportación e importación de hidrocarburos.

El directivo mencionó, en particular, la transformación experimentada por el transporte de combustibles. A los medios que tradicionalmente operaban bajo CUPET, la Unión de Ferrocarriles y el transporte marítimo se han sumado transportistas privados que trasladan combustibles mediante camiones.

La incorporación de estos participantes exige actualizar las normas y los mecanismos de supervisión para garantizar que las operaciones se desarrollen bajo condiciones adecuadas.

Según explicó, existen documentos complementarios en proceso de elaboración para organizar los requisitos aplicables a las distintas actividades de la cadena, desde la comercialización y la importación hasta la distribución, la manipulación y el transporte.

El propósito es que la ampliación de la participación económica se acompañe de procedimientos claros y controles efectivos, especialmente en una industria que maneja sustancias inflamables y requiere instalaciones y operaciones con elevados estándares de seguridad.

Seguridad y gradualidad en la apertura

El director adjunto de CUPET insistió en que la industria petrolera demanda conocimientos especializados y el cumplimiento de normas técnicas, incluidas las relacionadas con la prevención y protección contra incendios.

La participación en la comercialización minorista de combustibles, por ejemplo, no puede reducirse a establecer un negocio de venta. Requiere cumplir condiciones técnicas, disponer de instalaciones apropiadas y observar las regulaciones que correspondan a cada operación.

Por ello, la incorporación de nuevos actores deberá desarrollarse con rigor desde las primeras autorizaciones, sin perder de vista los riesgos asociados al manejo de hidrocarburos.

La aplicación progresiva de las nuevas modalidades permitirá avanzar en la organización de las actividades, desarrollar las capacidades necesarias y precisar las condiciones para que los diferentes participantes intervengan en cada eslabón.

En ese sentido, la reforma jurídica abre nuevas posibilidades para movilizar capital nacional y extranjero, pero también plantea la necesidad de completar las regulaciones, fortalecer los procesos de certificación y garantizar la supervisión de las operaciones.

(Tomado de Cubadebate)