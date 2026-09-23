El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dedicó la primera emisión de Criterio Compartido a explicar las transformaciones económicas y sociales que comienza a implementar el país, responder directamente a preocupaciones de la población y defender la participación y el control popular como elementos centrales del proceso.

En vivo, por Radio Rebelde, con la conducción de la periodista Bárbara Betancourt.

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP: «LA LIBERTAD DE CUBA LLEGÓ EL 1 DE ENERO DE 1959»

Al cierre del programa, Díaz-Canel respondió a las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump sobre Cuba. Calificó su intervención de «totalmente arrogante, prepotente, injerencista» y afirmó que expresa «ese pensamiento genocida, criminal y de desprecio que hay hacia Cuba, hacia el pueblo cubano».

Para el mandatario cubano, las declaraciones muestran nuevamente «las fauces de ese imperio y su desprecio hacia los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular hacia Cuba y hacia la Revolución Cubana por lo que representa».

Díaz-Canel sostuvo además que Washington intenta presentar a Cuba como un Estado fallido para eludir su responsabilidad sobre las consecuencias del bloqueo: «Siempre está el tratar de ponerle el Estado fallido para quitarse la culpa del genocidio que cometen con ese bloqueo recrudecido y prolongado».

Y cerró con un mensaje directo al Gobierno estadounidense:

«La libertad de Cuba llegó el 1 de enero de 1959 con esa Revolución y esa libertad no la vamos a perder, la vamos a defender».

«CADA VOZ EN CUBA IMPORTA»

El Presidente defendió el nuevo espacio radial como un mecanismo para escuchar directamente las preocupaciones de la población y aseguró que todas las llamadas y planteamientos recibidos serán procesados, incluso aquellos que no pudieron salir al aire.

«Estimula mucho que la gente con confianza nos haga llegar sus criterios, sus planteamientos. Y ratifico que todos van a ser atendidos».

Al despedirse, resumió uno de los principios que pretende marcar el programa:

«Cada voz en Cuba importa».

LAS LLAMADAS: PRECIOS, JUBILACIONES, TIERRA, CONTROL Y COMBUSTIBLE

Uno de los momentos centrales de la emisión fue la participación directa de oyentes de distintos territorios, que plantearon preocupaciones sobre la aplicación de las medidas, el costo de la vida, la situación de los jubilados, la producción de alimentos y la crisis energética.

Mayor control en los municipios. Un oyente de Cienfuegos llamó la atención sobre la distancia que en ocasiones existe entre las orientaciones nacionales y su ejecución en los territorios. Reclamó mayor control para garantizar que las decisiones adoptadas a nivel central se cumplan efectivamente en la base.

Una tierra solicitada desde hace más de diez años. Natalia Caridad Quintana López explicó que lleva más de una década solicitando una tierra sin cultivar en Arroyo Naranjo para producir alimentos. Señaló que, pese a existir una evaluación favorable del Ministerio de la Agricultura, la tierra no le había sido entregada. Explicó además que forma parte de una red de 101 patios y espacios productivos gestionados por mujeres y pidió conocer si las nuevas medidas permitirán finalmente resolver su caso.

Díaz-Canel respondió directamente:

«Se te va a dar respuesta de tu tierra y yo creo que sí que hay que darte la tierra porque además estamos agilizando las entregas de tierra».

«LOS SALARIOS Y LA CHEQUERA NO DAN PARA VIVIR». Pedro Rodríguez Martínez, desde Contramaestre, puso el foco en la inflación y el incremento de los precios. Explicó que productos básicos como el aceite alcanzan precios de entre 3.600 y 5.000 pesos y preguntó cuánto tiempo tendrá que esperar la población para que mejore esa situación.

«Los salarios y la chequera no dan para vivir», afirmó.

La situación de los adultos mayores. Juana Pérez, jubilada de 88 años residente en La Habana, relató las dificultades para cubrir sus necesidades con una pensión de 2.000 pesos y pidió que las nuevas medidas tengan especialmente en cuenta a las personas mayores.

«Yo creo que es necesario, importante y urgente que se mire el caso de las personas mayores», señaló.

¿PUEDE CUBA RECIBIR COMBUSTIBLE DE PAÍSES AMIGOS?

Otro oyente preguntó directamente al Presidente si existían posibilidades de recibir combustible desde países amigos y si el Gobierno había realizado gestiones en ese sentido. La pregunta estuvo acompañada de una valoración crítica del discurso de Trump ante Naciones Unidas y de una expresión de respaldo a la defensa del país.

Díaz-Canel respondió:

«Hemos hecho gestiones de todo tipo para el combustible y no llega combustible de ningún lugar del mundo».

Y añadió:

«Las medidas de recrudecimiento del bloqueo energético hacia Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos se han extraterritorializado con la segunda orden ejecutiva de la administración Trump y realmente, por muchos intentos que hemos hecho, no lo hemos podido lograr».

Las llamadas dejaron así sobre la mesa varios de los problemas más inmediatos que atraviesan la vida cotidiana: precios, salarios y pensiones, alimentación, acceso a la tierra, funcionamiento de los municipios y disponibilidad de combustible. El Presidente aseguró que tanto las llamadas emitidas como las que no pudieron salir al aire serían transcritas, organizadas y entregadas para su atención y seguimiento.

«EN ESTE PAÍS HACE NUEVE MESES QUE NO ENTRA UN BARCO DE COMBUSTIBLE»

Díaz-Canel situó las transformaciones económicas en un escenario que calificó de extrema dificultad. Mencionó el déficit eléctrico, las afectaciones al suministro de agua, la falta de harina en cientos de panaderías, los problemas con el gas licuado y la situación del transporte.

Frente a quienes atribuyen esas dificultades exclusivamente a problemas internos, planteó:

«¿Cuál es la causa de esa realidad? ¿Es la ineficiencia? ¿Es el Estado fallido? […] Yo lo digo: el bloqueo es criminal».

Y reveló uno de los datos más contundentes de la emisión:

«En este país hace nueve meses que no entra un barco de combustible. ¿Cómo se puede sostener la economía? ¿Cómo se puede trabajar en esas condiciones? ¿Cómo se pueden dar todos los servicios que necesita la población? ¿Cómo se puede levantar la producción?».

Según explicó, el bloqueo estadounidense está ahora «particularmente recrudecido» y combinado con «un bloqueo energético».

«EL PAÍS TIENE QUE PRODUCIR»

Uno de los mensajes centrales del Presidente fue la necesidad de recuperar la capacidad productiva nacional.

«El país tiene que producir. El país no puede seguir aspirando a que todo lo vamos a resolver importando».

Y añadió:

«El país tiene que producir, el país tiene que crear riqueza y tenemos que ser capaces entonces de distribuir esa riqueza con justicia social».

Díaz-Canel insistió en que controlar administrativamente los precios no puede sustituir el incremento de la oferta:

«El tema de los precios se resuelve produciendo más, creando más riqueza y teniendo más oferta para la población».

EL RESULTADO TIENE QUE VERSE «EN EL PLATO, EN LA FARMACIA, EN EL HOSPITAL»

El mandatario reconoció que la población evaluará las transformaciones por sus efectos concretos en la vida cotidiana.

«Hasta que no veamos en el plato de la mesa, en la farmacia, en el hospital el resultado de las transformaciones, no va a haber satisfacción».

Resumió el propósito económico de las medidas en tres conceptos:

«Más producción, más empleo y más salario».

Y señaló que disponer de más alimentos, servicios, ropa, zapatos, medicamentos y materiales de construcción exige primero recuperar la producción:

«Pero hay que producirlo. Tenemos que producirlo».

«NO HAY REGRESO AL CAPITALISMO»

Díaz-Canel respondió ampliamente a una de las preocupaciones expresadas por varios participantes: si la ampliación del mercado y del sector no estatal implica un tránsito hacia el capitalismo.

Su respuesta fue tajante:

«Estas transformaciones no son un giro al capitalismo, ni son un proceso de restauración capitalista».

Las definió como «la actualización del modelo económico y social nuestro en una construcción socialista que tiene que ser también innovadora».

Y sintetizó:

«La respuesta es clara, rotunda, sin rodeo. No hay regreso al capitalismo».

«EL QUE MANDA ES EL PUEBLO»

Tras escuchar un fragmento del líder de la Revolución Fidel Castro sobre la utilización de mecanismos de mercado durante el Período Especial, Díaz-Canel defendió que la introducción de esos instrumentos no modifica la naturaleza política del sistema.

«Aunque haya privado, aunque haya mercado, aunque haya inversión extranjera, el que manda es el pueblo a través de sus instituciones. Y eso no cambia ni va a cambiar, ni se puede cambiar».

También afirmó:

«El mercado es una herramienta y no un amo como en el capitalismo».

Según explicó, la planificación, el papel del Estado, la dirección del Partido y el control popular son los elementos que deben determinar cómo se utilizan esos mecanismos.

«LAS TRANSFORMACIONES NO VAN A FUNCIONAR SI NO PARTICIPAMOS TODOS»

La participación ciudadana ocupó otro de los ejes fundamentales de la emisión. Díaz-Canel afirmó que el proceso continuará discutiéndose con trabajadores y comunidades y admitió que durante la implementación podrán detectarse errores que deberán corregirse.

«Tiene que haber capacidad para dialogar, que haya capacidad para recoger lo que se plantea y que sea útil, que haya capacidad para criticar, porque hay cosas que cuando las apliquemos van a tener errores y hay que cambiarlas».

Y subrayó:

«Estas transformaciones no van a funcionar si no participamos todos».

«Van a funcionar realmente si participamos como pueblo, si controlamos como pueblo, si exigimos como pueblo y si como pueblo nos involucramos».

PROTECCIÓN A LOS MÁS VULNERABLES

El Presidente sostuvo que cualquier transformación económica debe tener una dimensión social y evitar que aumenten las desigualdades.

«Cualquier transformación que vayamos a aplicar tiene, ante todo, que tener una visión hacia lo social y tiene que evitar que se incrementen las desigualdades».

Destacó especialmente la situación de jubilados y personas vulnerables y explicó que las medidas incluyen subsidios diferenciados, tratamientos específicos y un fondo para el desarrollo social.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: 21,4 % DE LA GENERACIÓN YA PROCEDE DE RENOVABLES

Díaz-Canel dedicó una parte extensa del programa a la transición energética. Informó que hasta la fecha se habían instalado 1.418 MW en 144 parques fotovoltaicos y que el país debía cerrar el año con más de 1.500 MW.

Según los datos expuestos durante el programa, las fuentes renovables representan ya el 21,4 % de la generación eléctrica nacional.

También detalló la instalación de sistemas fotovoltaicos en policlínicos, hospitales, hogares maternos, hogares de ancianos y otras instalaciones, además de proyectos para independizar progresivamente el bombeo de agua del Sistema Eléctrico Nacional.

UN ESPACIO PARA «ESCUCHAR, COMPARTIR, DEBATIR Y BUSCAR SOLUCIONES»

Criterio Compartido, conducido por la periodista Bárbara Betancourt junto al Presidente, tendrá emisiones en miércoles alternos y dará seguimiento a la implementación de las transformaciones económicas y sociales.

Bárbara efinió el propósito del programa como un espacio «para escuchar, para compartir, para debatir y sobre todo para entre todos buscar soluciones».

Díaz-Canel cerró reiterando que los planteamientos recibidos serán organizados, atendidos y seguidos, bajo una idea que sintetizó el espíritu de esta primera emisión.