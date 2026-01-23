Villa Clara: debaten prioridades de trabajo gubernamental para 2026

Sobre las prioridades de trabajo en 2026 y del sistema implementado para materializarlas se debatió, en la tarde de este viernes, en el Consejo Provincial de Villa Clara, el último de los previstos para esta semana. Encabezó la reunión el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

La gobernadora de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, refirió entre las prioridades, la defensa del país, el incremento de las exportaciones y la producción de alimentos.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, explicó la importancia de identificar los responsables de cada tarea para poder exigir tras algún incumplimiento, y para poder corregir los errores en busca de soluciones más acertadas.

La gobernadora rindió cuenta ante los presentes, de manera crítica y autocrítica, y reafirmó su compromiso con la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, como brújula del trabajo en lo adelante.