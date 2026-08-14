Villa Clara continúa el legado de Fidel

En el contexto de las celebraciones por el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, Villa Clara continúa materializando obras que transforman la vida de su pueblo

Con una potencia instalada de 48 kilos abrió sus puertas en el Reparto José Martí una nueva solinera en saludo al centenario del Comandante en Jefe. Un proyecto que apuesta por la independencia energética, nuevas formas de gestión no estatal al servicio del pueblo. Un pequeña instalación que permite a los vecinos de la zona la carga de celulares, ventiladores y lámparas, así como motorinas y triciclos y autos eléctricos, aliviando así el impacto del molestos apagones.

A su vez en las céntricas calles de unión y gloria, el Proyecto La Verbena, también abrió sus puertas a una estación de carga capacidad de 24 puntos donde se prestará un servicio comunitario con el fin de apoyar la localidad de manera segura y ordenada. Además, en este propio lugar se concibió un local con ofertas de comida rápida para llevar, y otro para degustar en la instalación.

Como parte de la jornada homenaje, en la calle Cuarta del consejo popular Camacho-Libertad, fue abierta la solinera Zamour, con similar servicio en beneficio de sus habitantes.

Villa Clara es una de las provincias punteras en la puesta en la concepción de solineras y estaciones de cargas, una impulsadas por el Gobierno local y que fueron gestionadas por Eléctrica Total , un empeño que demuestra que, a pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo norteamericano, los cubanos continúan labrando la voluntad y la solidaridad buscando alternativas en las fuente de energía renovables, un justo homenaje al pensamiento y la obra de Fidel.