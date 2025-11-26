Villa Clara: amplia jornada de homenaje a Fidel

✍🏻📸Dalia Reyes Perera/ CMHW

En la cabaña, Susely Morfa González, miembro del Comité Central y presidenta del Consejo de Defensa Provincial y Milaxy Yanet Sanchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional, presidieron el emotivo encuentro, también encabezado por Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Santa Clara y Hermes Germán Aguilera Pérez , primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara; junto a otros líderes juveniles y estudiantiles.

«Fidel permanece entre nosotros, vivió por un mundo más justo y demostró que sí se puede», fue la idea central enarbolada en ese sitio histórico por representantes de las nuevas generaciones.

Durante la jornada, cien jóvenes recibieron el carnet que los acredita como militantes de la UJC, con el alto compromiso de ser fieles a las ideas llegadas por nuestros héroes y mártires.

Con 14 años, Antonio La Villa, entonces alumno de la Escuela de Instructores de Arte, connotado poeta y repentista, dedicó sus versos a Fidel, y hoy, emocionado, recuerda aquel instante que marcó su vida desde entonces.

Para brindar sus aportes en todo lo que se necesite en medio del complejo escenario que vive el país, fueron creadas dos brigadas juveniles «Centenario» con muchachos y muchachas del territorio, listos para asumir cualquier responsabilidad.

Recibieron los estandartes Lázaro Javier Cárdenas, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la Universidad médica villaclareña y Amanda Esther Pérez Pérez, presidenta Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media(FEEM).

Posteriormente en un emotivo diálogo con los jóvenes, la primera secretaria del Partido en Villa Clara les expresó:

«Ustedes son continuidad, son el camino de vencer imposibles, de hacer grandes obras, de hacer cosas nuevas, romper burocratismo, eso es parte de las esencias de esta generación, no pierdan la fe en la Revolución que es de ustedes».

Llamó a usar las redes sociales para defender causas justas y nobles y añadió: «sigan soñando, hay que proponer, pensar, el pueblo necesita de ustedes, que la juventud esté en las comunidades, en las principales tareas, ayudar a levantar la economía para lograr una provincia más linda, donde los jóvenes sientan que aquí está su proyecto de vida».

Y subrayó que hoy recordar a Fidel no es llorar, «es pensar qué hubiera hecho si estuviera vivo, beber de sus enseñanzas, esa maestría de involucrar a todos en las misiones, hacer esta Revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y ustedes mantendrán esas banderas».

«Nuestra juventud nos demuestra que desde aquí vamos a trabajar por una Cuba mejor. Creer en los jóvenes es creer en Fidel y en el Che. Confiamos en ustedes», finalizó.

Tributo a Fidel en el Instituto villaclareño de Biotecnología de las Plantas

«Fidel es un país», «Gracias por todo, Fidel», «Cada cubano es un Comandante en Jefe. Este es un país de hombres y mujeres de Ciencia».

Bajo ese precepto el colectivo de trabajadores del Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP), en #VillaClara, honró al Líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el noveno aniversario de su paso a la inmortalidad.

La actividad fue presidida por Diamela López, Presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Santa Clara; y Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la Casa de Altos Estudios.

Precisamente allí quedó inaugurada una exposición que muestra los principales resultados de la entidad, la cual aporta con sus investigaciones al programa de semillas del país y a la producción de alimentos.

Allí se ratificó el compromiso de los trabajadores del IBP de seguir contribuyendo al desarrollo del país y de continuar a la vanguardia en la producción de semillas, con su concepto «Del laboratorio al campo».

El Instituto de Biotecnología de las Plantas surgió en el mes de noviembre por iniciativa de profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para cumplir el sueño de Fidel de crear un Polo Científico en la Universidad villaclareña.

Raúl Collado López, Director General del Instituto de Biotecnología de las Plantas, egresado de la carrera de Agronomía, comenzó en el curso 96-97 y no olvida cuando Fidel vino el 29 de septiembre de 1996 a la institución, entonces era estudiante de primer año en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y hoy es Doctor en Ciencias formado en esta Universidad, y a partir de un convenio con la Universidad de Bruselas.

«Nuestro tributo a Fidel es continuar su legado y aportar desde la ciencia a nuestro pueblo y al país», declaró emocionado quien fue reconocido además como precandidato al noveno Congreso del Partido y propuesto a miembro del Comité Central.