Cargando ahora
, , ,
Etiqueta

Un Ateneo en Santa Clara

IMG 20260129 WA0463

✍🏻📸 Liz Haydée Martín Díaz de Villegas

La emblemática Sala Caturla volvió a ser el epicentro de un ateneo, espacio donde historia, ciencia y cultura se integran para analizar los desafíos más urgentes de la salud pública contemporánea; luego de estar en pausa por más de 61 años en nuestra provincia.

El evento fue auspiciado por el Departamento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, junto a Salud Mental y la Biblioteca «José Martí».

La jornada contó con la emotiva presentación del grupo «AudiNos Men’s Ensemble», las palabras inaugurales del historiador de la salud pública Dr José Ramón Ruiz y la Conferencia Magistral del Dr. C. Carlos Alberto León Martínez sobre la depresión como trastorno que afecta a la población cubana.

De esta forma en el territorio, se retoma la tradición ateneista donde la ciencia, que también es cultura, dialoga en beneficio de la sociedad.

Entradas relacionadas

Publicar comentario

Puede que te hayas perdido