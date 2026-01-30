Un Ateneo en Santa Clara

✍🏻📸 Liz Haydée Martín Díaz de Villegas

La emblemática Sala Caturla volvió a ser el epicentro de un ateneo, espacio donde historia, ciencia y cultura se integran para analizar los desafíos más urgentes de la salud pública contemporánea; luego de estar en pausa por más de 61 años en nuestra provincia.

El evento fue auspiciado por el Departamento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, junto a Salud Mental y la Biblioteca «José Martí».

La jornada contó con la emotiva presentación del grupo «AudiNos Men’s Ensemble», las palabras inaugurales del historiador de la salud pública Dr José Ramón Ruiz y la Conferencia Magistral del Dr. C. Carlos Alberto León Martínez sobre la depresión como trastorno que afecta a la población cubana.

De esta forma en el territorio, se retoma la tradición ateneista donde la ciencia, que también es cultura, dialoga en beneficio de la sociedad.