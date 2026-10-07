«Criterio Compartido»: espacio que se construye entre todos

A las siete y quince de la mañana de este miércoles —desde la cabina central de Radio Rebelde y en su revista informativa «Haciendo Radio»— comenzó la transmisión en vivo de la segunda emisión de «Criterio Compartido», una vía directa de comunicación con el pueblo que estableció el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Acompañado por la experimentada periodista Bárbara Betancourt, Premio Nacional de Radio, el mandatario inició este tiempo radial hablando desde los sentimientos de una nación, en una semana que mueve emociones en la memoria histórica de la Patria.

Díaz-Canel recordó los sucesos del 6 de octubre de 1976, cuando un atentado terrorista contra una aeronave cubana arrancó la vida a 73 personas inocentes. Durante la jornada del martes, evocando la fecha del crimen de Barbados, el Jefe de Estado tuvo un encuentro con familiares de las víctimas del terrorismo organizado y financiado por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

«Quisieron matar la esperanza, quisieron matar el futuro, en un hecho de crueldad, en un hecho de venganza por parte del imperio. Todavía indigna la posición de varias administraciones norteamericanas que protegieron a los terroristas, en ese mismo país que se atreve a acusarnos de patrocinar el terrorismo, con un cinismo tremendo», reflexionó el Presidente cubano.

De igual manera, evocó otras dos conmemoraciones muy sensibles para la nación: la caída en combate del Comandante Ernesto Che Guevara, en Bolivia, el 8 de octubre de 1967; y el inicio de nuestras Guerras por la Independencia, el 10 de octubre de 1868.

Foto: Alejandro Azcuy

«Todas estas fechas nos recuerdan de dónde venimos, por qué luchamos y que esto será hasta la victoria siempre. Por eso hay que compartir criterios», afirmó el Jefe de Estado, para dejar abierta una nueva emisión de este canal de diálogo con el pueblo, de una punta a la otra del país.

RESPUESTAS A PLANTEAMIENTOS DEL PROGRAMA ANTERIOR

Cuando el programa comenzó, ya más de 30 llamadas de los oyentes aguardaban para ser atendidas; sin embargo, cumpliendo su promesa del programa anterior, el Presidente dedicó la primera parte del espacio a responder inquietudes que quedaron pendientes.

Díaz-Canel agradeció a todos los que han tenido contacto con el programa, porque «precisamente de sus opiniones, de sus propuestas, de sus preocupaciones, de sus insatisfacciones, está surgiendo la agenda de este programa».

«Esta es una agenda que estamos construyendo entre todos; es una agenda que estamos construyendo con el pueblo», aseveró el mandatario. Seguidamente ofreció una detallada información acerca del tratamiento que, desde las diferentes estructuras del Partido y el Gobierno, en todo el territorio nacional, se les está concediendo a los planteamientos publicados en este espacio.

El Jefe de Estado aseguró que todas las llamadas se transcriben y se entregan a las entidades del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Destacó que «ha existido una ardua labor por parte de instituciones partidistas, instituciones gubernamentales, instituciones ministeriales e instituciones de los gobiernos locales, donde se han visitado la mayoría de las personas que acudieron a nosotros y se les ha ido dando respuesta».

El Presidente argumentó que la respuesta no siempre ha implicado una solución, pero sí se les ha ofrecido una explicación y, sobre todo, una aclaración a las personas. De manera particular, detalló con datos:

– En el primer programa se contabilizaron 24 llamadas, que correspondieron a 23 personas porque una oyente llamó dos veces.

– No fueron localizadas 5 personas, «y es necesario que en las llamadas los oyentes ofrezcan todos sus datos personales para poder localizarlos posteriormente y dar continuidad a sus inquietudes», puntualizó Díaz-Canel.

– Fueron visitadas 16 personas. A uno de los oyentes se le respondió en el programa, y está pendiente la atención a dos personas que serán visitadas durante esta jornada por compañeros del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, así como al compañero Santiago Veloso, quien también será visitado en los próximos días.

– De las llamadas, 8 fueron quejas: 5 con razón y 3 con razón en parte.

– Hay 9 llamadas que constituyeron inquietudes.

– Los temas fundamentales, en los que ya podemos ver hacia dónde están las mayores preocupaciones, se refieren fundamentalmente a los servicios básicos: agua, electricidad y saneamiento.

– Los temas de la justicia económica abarcan todo lo que tiene que ver con la justicia social: el tratamiento que vemos en la economía y, sobre todo, en las transformaciones; la participación ciudadana y el control popular; la equidad social; las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad; la producción alimentaria; y la soberanía y la defensa de la soberanía nacional.

Foto: Alejandro Azcuy

SOBRE LOS TEMAS QUE MÁS PREOCUPAN A LA POBLACIÓN

El Presidente consideró que todas las problemáticas planteadas se irán analizando con amplitud en las próximas emisiones de «Criterio Compartido», que tiene una frecuencia quincenal.

En relación con los servicios básicos, precisó que existe un grupo de acciones que se están realizando para mejorar el servicio eléctrico, la transición energética que está protagonizando todo el país, así como un grupo de experiencias que se están tratando de generalizar en la recogida de desechos sólidos y en la problemática del agua.

En cuanto a la justicia económica y social, subrayó las acciones que se han previsto para atender diferenciadamente a los jubilados y a las personas en situación de vulnerabilidad.

Al hacer énfasis en el tema de los precios, consideró que «es un asunto que tendremos que abordar después, en un programa particular»; e insistió en que este es un tema que «lo vamos a resolver produciendo y dando más ofertas de bienes y servicios para nuestra población».

El mandatario también destacó la importancia de la participación y el control popular, que deben tener en la comunidad un escenario fundamental. De igual manera, resaltó que en cuanto a la equidad social hay un grupo de acciones que tienen que ver con las transformaciones económicas y sociales, con la atención a las vulnerabilidades, con la producción alimentaria y la soberanía; cómo podemos poner a producir toda la tierra y cómo ser más ágiles en la entrega de tierras y en la creación de alianzas, estructuras y sistemas productivos locales entre los actores económicos estatales y no estatales que nos conduzcan a la soberanía alimentaria.

Foto: Alejandro Azcuy

En su diálogo con la audiencia, Díaz-Canel puso ejemplos concretos, con nombres y apellidos, de personas que en diferentes territorios del país fueron visitadas y escuchadas, de las respuestas ofrecidas y de los grupos de trabajo creados para atender los planteamientos de la población con la participación del Partido y el Gobierno.

«Yo creo que es un ejercicio de participación ciudadana. Un ejercicio totalmente democrático, pero, además, un ejercicio de respeto al pueblo, porque se está escuchando al pueblo, se está aprendiendo del pueblo y, además, como pueblo estamos buscando soluciones», aseguró el Presidente de la República.

EL APRENDIZAJE EN EL CASO DE NATALIA

«Criterio Compartido» dedicó unos minutos al ejemplo planteado en el programa anterior por la cubana Natalia Caridad Quintana López, de Arroyo Naranjo, quien dio a conocer que desde hacía más de diez años solicitaba una tierra no cultivada dentro de su comunidad.

Luego de escuchar el reporte periodístico de Antonio Jesús Matos, que mostraba la satisfacción de Natalia, quien ya encontró solución a su problema, el espacio se comunicó telefónicamente con Telce Abdel González Morera, viceministro de la Agricultura, quien explicó detalles del proceso y los pasos mediante los cuales el organismo dio respuesta a la situación presentada por Natalia.

El vicetitular de la Agricultura ponderó que el caso de esta ciudadana es muy destacado «porque, además de que va a producir alimentos, va a desarrollar en esa tierra una labor educativa muy fuerte; ya está ayudando a niños de la escuela; está ayudando a que ellos aprendan la agroecología y produzcan en armonía con el medio ambiente; es un ejemplo muy bonito y hay que defenderlo».

El Presidente agradeció al viceministro cubano «por su sensibilidad, por la agilidad con la que atendió el problema», y destacó que «lo importante es que ya Natalia tiene su tierra, va a poder desarrollar su proyecto y va a ser inspiración para que otras cubanas y cubanos también se sumen a la necesaria producción de alimentos».

Antes de cerrar este tema, Díaz-Canel acotó que «hay que tener ante todo conciencia de un aprendizaje que nos da este caso de Natalia, una ciudadana cubana comprometida que quiere ayudar a resolver un problema que tiene el país y, al acudir a las instituciones del Gobierno, encuentra un trámite burocrático y una demora en la respuesta».

En clara alusión al rol que desempeña la comunicación, el mandatario señaló: «Estoy convencido de que este programa provoca una presión también en el actuar de las instituciones, se da respuesta, se resuelve el caso y nos demuestra que el caso tenía solución. Entonces, yo lo que creo es que no solo se trata del caso de Natalia; lo que tenemos que lograr es que ninguna cubana ni ningún cubano tenga que pasar por situaciones burocráticas como esta».

LA COMUNIDAD, EL ESPACIO ESTRATÉGICO

Tanto en la primera emisión como en este segundo programa, se ratificó que muchas dificultades no necesitan una solución nacional, porque muchas veces la solución está en la comunidad. Este concepto fue ampliamente desarrollado por el mandatario cubano.

Díaz-Canel se refirió a la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario, a encontrar alternativas en los barrios con la participación de todos. Y ahí radica —enfatizó— uno de los retos fundamentales de los desafíos que tenemos: en cómo lograr que las transformaciones económicas y sociales se implementen a nivel comunitario; porque «la comunidad es el espacio más estratégico que tenemos, es donde está la vida, es donde está todo el potencial de talento y todas las capacidades de participación de nuestro pueblo, es donde está el compromiso más cercano, que es el compromiso familiar, el compromiso entre vecinos, es donde están las inquietudes, es donde todo el mundo se conoce».

Si articulamos todo ese potencial, junto con los actores económicos que hay en la comunidad, se podrían resolver muchos problemas, aseguró el Jefe de Estado, quien también reflexionó acerca del proyecto «Mi Barrio por la Patria», una iniciativa que defiende el barrio seguro, productivo y solidario.

EXPERIENCIAS EN EL CONSEJO POPULAR «RAMPA»

Desde el Consejo Popular «Rampa», en el Vedado capitalino, municipio Plaza de la Revolución, se comunicó telefónicamente su presidente, Pedro Lizardo Garcés Escalona.

Fue una oportunidad para que narrara las experiencias de su consejo popular, especialmente para seguir fortaleciendo la conciencia ciudadana y la disciplina social.

Pedrito, como lo conocen todos, explicó los resultados de un proyecto que lidera una forma de gestión no estatal para la recogida de desechos sólidos con triciclos eléctricos, que ha tenido resultados positivos en la comunidad. Adelantó que forma parte de una iniciativa que irá mucho más allá, hacia la recuperación de materias primas y la economía circular.

Al escuchar sus palabras, el Presidente cubano reconoció los avances del Consejo Popular «Rampa» en una barriada habanera y consideró que «es la demostración, como en otros muchos lugares que hemos visitado, de que sí podemos hacer cosas con participación popular, aprovechando las potencialidades que tenemos, aprovechando el talento, superando dificultades».

LAS LLAMADAS DEL PUEBLO

Otro segmento del espacio radial, de gran importancia, fue dedicado a escuchar las llamadas del pueblo.

Desde la ciudad de Camagüey, Santiago Esteban Pimentel Cervantes, aquejado severamente de una enfermedad visual, planteó dificultades con el proceso de bancarización. «Todo es adverso para mí, que soy ciego», manifestó.

Yudith Monteagudo, quien tiene un hijo con discapacidad intelectual, agravada por otras patologías, solicita ser su cuidadora, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta.

Guillermo Rodríguez, vecino del municipio capitalino de Marianao, agradeció a «Criterio Compartido», porque luego de comunicarse con el programa y expresar sus preocupaciones referidas al servicio de abasto de agua, «el panorama es diferente, ya hemos sido atendidos, hemos comenzado a recibir respuestas de diferentes problemáticas que teníamos por acá, incluso de personas con determinado nivel de decisión, como la directora de Aguas de La Habana».

Por su parte, el ciudadano Julio Sánchez se refirió a la situación de los medicamentos por tarjetón que se adquieren en la red de farmacias del país. El compañero sugirió un mayor control sobre este complejo y sensible asunto.

También desde la tierra santiaguera, Luis Eladio Despaigne opinó que la tarea más importante que tiene el Partido, desde el punto de vista político en este momento, es atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Consideró que este sector de la población cada día aumenta más. Es un asunto que debe ser atendido por todas las estructuras, organismos, organizaciones de masas y sociales y las instituciones del país.

Al escuchar las voces del pueblo, el Presidente cubano agradeció la cantidad de llamadas, porque «eso demuestra que se va ganando confianza, que se va encontrando confianza en este espacio que no debe ser el único». Indicó que este espacio comunicacional hay que reproducirlo fuera de la radio, en la actividad concreta de todas las instituciones, en la comunidad y en los municipios.

En ese sentido, resaltó el hecho de que muchas llamadas sean sugerencias y propuestas. «Eso muestra que hay una construcción colectiva y que también aporta mucho al trabajo y a la dirección desde el Partido. Todas las llamadas no las podemos poner aquí, pero lo que sí les aseguro es que van a tener un seguimiento», aseveró el mandatario.

ALGUNAS RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES DE LA POBLACIÓN

En los minutos finales de este provechoso canal de diálogo entre el Presidente y el pueblo, Díaz-Canel fue respondiendo a las preocupaciones de los oyentes, dando argumentos acerca de la compleja situación que vive el país.

Habló de la agresión multidimensional que sufre Cuba proveniente del gobierno de Estados Unidos; de la acumulación de problemáticas sociales desde los años del llamado periodo especial, porque el país ha estado viviendo bajo constante presión del bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad; de la complicada situación demográfica del país; de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad; y de la defensa de la vocación humanista de la Revolución cubana.

En ese sentido, regresó al priorizado asunto de la implementación de las transformaciones económicas y sociales, porque precisamente «la visión social de esas transformaciones es cómo desde la economía podemos potenciar programas sociales que nos ayuden a atenuar y disminuir al máximo toda esa desigualdad, propiciar y ampliar la equidad y ampliar la justicia social hasta donde sea posible en nuestra sociedad».

En medio de todas las adversidades que enfrenta Cuba, el Primer Secretario del Comité Central del Partido también definió conceptos relacionados con el rol que debe desempeñar la organización partidista.

Dijo que el núcleo debe ser el espacio de los comunistas cubanos,«donde tengamos sensibilidad y donde atendamos también con precisión los problemas de nuestros militantes, de nuestros compañeros que envejecen, de los compañeros que entran en alguna situación de vulnerabilidad; pero también de nuestros trabajadores, de nuestros vecinos; y que desde el núcleo también nosotros propiciemos esa solidaridad».

Se refirió a los demás temas planteados en las llamadas de esta emisión, como la bancarización. En ese asunto, explicó que hoy existe la problemática de la estabilidad en el sistema electroenergético nacional, «y estamos en un proyecto en el que vamos a poner sistemas fotovoltaicos a todas las sucursales bancarias».

Díaz-Canel reconoció las insatisfacciones en este necesario proceso y señaló que se siguen los pasos para que «avancemos y consolidemos los conceptos fundacionales de la bancarización», porque, entre otras cuestiones, puede ayudarnos también a eliminar la inflación.

Los demás temas planteados también fueron comentados por el Presidente de Cuba y serán atendidos por las vías correspondientes. Son asuntos de alta sensibilidad que se repiten en diferentes lugares de todo el territorio nacional.

EN LA DESPEDIDA DE ESTA EMISIÓN

En el minuto final de «Criterio Compartido», el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez valoró que hay un ambiente de trabajo muy comprometido en este colectivo de «Haciendo Radio», en este colectivo de Radio Rebelde, así como en el equipo de la Presidencia, y hay mucho seguimiento también por parte del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido.

«Creo que ya tenemos aquí una familia de trabajo, que siempre está dispuesta a compartir criterios con ustedes», afirmó el anfitrión de este espacio radial, y sus palabras nos invitaron a esperar la próxima emisión, dentro de quince días.