Telecubanacán: 41 años «Por donde tú vas»

El 5 de noviembre de 1984 llegamos por primera vez a la pantalla y así, nacía la televisión en la región central del país.

Con el reto inmenso de la novedad frente a una tecnología prácticamente desconocida, un grupo de jóvenes, casi todos recién graduados de sus especialidades, inició la magia de la imagen y el sonido desde Villa Clara y para toda Cuba.

En un camino de 41 años, cada minuto cuenta, porque en pantalla, cada minuto constituye el esfuerzo de horas, de días de trabajo, que no se detienen frente a condiciones climatológicas adversas, carencias tecnológicas que nos golpean, pero con el amparo de un colectivo de profesionales para los cuales, Telecubanacán ya es, más que un centro de trabajo, su casa.

Más de cuatro décadas después algunos de nuestros colegas han estado ahí en momentos trascendentales de la historia nacional. Fuimos nosotros quienes guardamos para la posteridad la llegada del Che y sus compañeros en 1997, quienes acompañamos a Fidel junto a Las Marianas, desafiando huracanes, inundaciones o llenando la Plaza.

Estuvimos ahí cuando el presidente estadounidense Barack Obama rindió homenaje a Martí en el memorial de La Habana, despedimos al Comandante en Jefe en Santiago de Cuba en el 2016.

Llegamos luego también a los medios digitales en el 2004 y hoy unimos entre nuestra gente, experiencia y juventud para hacer la televisión multiplataformas que rige los nuevos tiempos, para seguir siempre, desde Villa Clara «Por donde tú vas.»