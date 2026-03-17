Continúa restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

El Ministerio de Energía y Minas informó que continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba. Según trascendió, se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Las Tunas.

Este 16 de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) comunicó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 01:40 pm se produjo una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) .

La Unión Eléctrica informó que ya está en línea la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Ambas unidades cienfuegueras están sincronizadas al SEN.

Recientemente, se han puesto en línea varias unidades generadoras, incluyendo:

Unidad 6 de la Central Termoeléctrica de Nuevitas

Unidad 4 de la Central Termoeléctrica de Céspedes

Unidad 3 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz

Además, se encuentran en proceso de arranque:

Unidad 3 de Céspedes

Mariel 8

Guiteras