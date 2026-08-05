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Se presenta proyecto Pelusín del Monte de Artes Escénicas.

pelusin del monte

La idea general del proyecto de verano Por los caminos de Pelusín del Monte, es de Odelí Alonso, directora a su vez del Guiñol Santa Clara, quién aglutina en esta etapa, a todos los grupos de las Artes Escénicas, en la provincial.

Para homenajear y celebrar los 70años de Pelusín del Monte, el títere nacional cubano, surgió en Santa Clara el proyecto Por los caminos de Pelusín del Monte.

A modo de collage del trabajo del último año, se compila la obra de los grupos y artistas, para presentarlo en parques y áreas abiertas aprovechando así, las bondades de la naturaleza, con su luz natural, todos rindiendo tributo a Pelusín.

Con la dinámica de trabajar en grupo, donde todos cuentan y son protagonistas a la vez, Pelusín llega a las comunidades de una ciudad Santa y Clara, ubicada en el centro del país.

 

 

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