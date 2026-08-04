Nueva unidad de Comercio en Manicaragua.

Luego de un incendio no intencionado en la bodega La Deportiva, circunscripción 11 del Consejo Popular Manicaragua 1, concluyó proceso de reparación con lo cual la unidad comercial retoma sus servicios.

El siniestro provocó afectaciones en parte de la cubierta, ventanas y puertas. El aseguramiento logístico de la Empresa permitió sustituir todo el techo y las demás partes afectadas por materiales de mayor seguridad y más durables así como la pintura del inmueble comercial.

Trabajadores por cuenta propio asieron las labores de reconstrucción ejecutadas en tiempo y con calidad. Los constructores contaron además con el apoyo de los bodegueros a tiempo completo a fin de acelerar la culminación de las acciones de reparación.

Al momento de reinauguración oficial asistieron las principales autoridades políticas y gubernamentales quienes compartieron con los vecinos la ocasión y reconocer la participación de la comunidad en la protección y salvaguarda de los productos y sofocar el incendio producido en horas nocturnas.

A pesar del desabastecimiento en las unidades comerciales en estos tiempos, por gestiones del administrador Alejandro Delgado con productores y la Cooperativa de Créditos y Servicios Orelvis Morales, siempre hay productos agropecuarios para la venta, de ahí lo significativo del rescate de la bodega para la demarcación.