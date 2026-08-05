Actualización 10:11 p.m.

Se mantienen las labores de rescate en la ESBEC tras el desplome parcial de su estructura, sin cambios significativos en la situación hasta el momento.

De acuerdo con la información disponible, los equipos en el lugar continúan en comunicación con una de las personas localizadas entre los escombros, lo que permite sostener las acciones de asistencia mientras avanzan los trabajos de despeje.

En el sitio permanecen también los familiares de los afectados, siguiendo de cerca el desarrollo de las operaciones. Asimismo, se encuentran presentes las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio, junto a representantes del municipio de Caibarién, de donde son oriundas las personas atrapadas.

Prosiguen las acciones coordinadas de las fuerzas especializadas, con el acompañamiento del sistema de salud, que mantiene activados todos los recursos para la atención inmediata.

✍️📷| Manuel Eduardo Jiménez Mendoza