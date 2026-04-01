Se consolidan servicios de la plataforma Soberanía

Más de 23 mil personas han utilizado la plataforma de información y servicios del Gobierno cubano Soberanía en los ocho meses que lleva de operatividad, informó hoy Wilfredo González, director general del Centro de Gobierno Digital.

En conferencia de prensa realizada en La Habana, González precisó que esa opción de realizar trámites de manera online forma parte de la transformación digital que se impulsa en el país y tiene como objetivo no solo resolver un problema, sino colocar al ciudadano en el centro del proceso.

El principal desafío no es tecnológico, sino cultural, pues hay que promover el uso de los documentos digitales en las diversas instituciones que los solicitan, argumentó.

González explicó que, para entrar a https://www.soberania.gob.cu el usuario debe crear su perfil con la información que se solicita y luego podrá acceder a los servicios en línea, todo ello sin gastar datos.

Entre los servicios más solicitados señaló los referidos al Registro Civil, como inscripciones de nacimiento, defunción, entre otros, así como los vinculados con el carnet de identidad y licencia de conducción.

Soberanía permite conocer la calidad de los datos pues, al crear el perfil, el interesado puede detectar si hay algún error en la certificación, destacó el directivo, y subrayó que la plataforma tiene un alto sistema de ciberseguridad para proteger la información de los usuarios.

Resaltó que se trabaja para ampliar los servicios que se brindan, para lo cual se intensifica la interoperatividad entre las instituciones públicas del país, y que en los más de 600 Joven Club de Computación el personal está preparado para ayudar a quienes deseen abrir su perfil en Soberanía.