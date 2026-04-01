Fiesta pioneril en la Casa de niños sin amparo parental No 3 de Santa Clara

Como parte de las actividades que se desarrollan en Villa Clara en saludo a los aniversarios 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en la casa de niños sin amparo filial número 3 de Santa Clara, se celebró la fecha.

Representantes de la OPJM, de la UJC con su primer secretario en la provincia, Hermes Aguilera, así como de la AHS, llegaron hasta la institución educativa donde fueron recibidos con el cariño y la alegría de los pequeños de la casa.

Animación teatral, juegos de participación y la presentación de un payaso, quien además trajo regalos para los niños, amenizaron la tarde, donde todos, como una sola familia, disfrutaron del encuentro.

Como ya es tradicional se picó un cake y se cantó las felicidades a la organización pioneril, esa que cada 4 de abril llega a estas instituciones educativas para intercambiar y compartir con sus miembros.

Naomi, Angélica, Javier y Lis del Rosario, como el resto de sus hermanos, disfrutaron de la actividad donde además recibieron el cariño sincero de los visitantes. La casa # 3 de niños sin amparo filial de Santa Clara tiene en estos momentos a su amparo y protección a nueve infantes de 7 a 13 años de edad.

Los nuevos aniversarios de la OPJM y de la UJC son motivos para la realización de diversas actividades culturales y productivas, y tiene entre sus principales motivaciones el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el enfrentamiento al bloqueo económico y la condena a la escalada hostil norteamericana.