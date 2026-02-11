Máximas autoridades de Villa Clara intercambian con pobladores del municipio villaclareño de Cifuentes

✍🏻📸 Oscar Salabarría/CMHW

«¿Cómo se sienten atendidos? ¿Les gusta el almuerzo? ¿Están merendando bien?», preguntaron la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la Gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas; a las abuelas y abuelos del Consejo Popular «Unidad Proletaria» del municipio villaclareño de Cifuentes.

Allí no se ha detenido la atención a quienes más lo necesitan en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico y el genocida cerco petrolero de Washington a la isla.

Elisa Colas Martínez, la cocinera de la entidad, estaba a punto de terminar un potaje de chícharos en un fogón que llaman «turbo» y funciona «a las mil maravillas a base de acerrín», como ella misma asegura.

«Nos toca como cubanos defender nuestra tierra, y tenemos que hacerlo unidos», subrayó Morfa González, en franco intercambio con los pobladores del batey.

«La producción de alimentos y el impulso de la transición energética, constituye una prioridad hoy, por eso estamos aquí junto a las autoridades locales y a la Empresa Agroindustrial de un territorio que tiene que ser capaz de lograr su soberanía alimentaria», reafirmó.

«Que la comunidad luzca bonita, que se recupere otra vez su centro recreativo en el cual inciden el INDER y Cultura, que el parque infantil se mantenga en óptimas condiciones como hasta ahora, y que el consultorio siga prestando un buen servicio, resulta decisivo ahora más que nunca», enfatizó la máxima autoridad gubernamental en la provincia, al tiempo que llamó a incrementar la elaboración de alimentos que puedan ofertarse sistemáticamente a la población.

En «Unidad Proletaria» se recupera hoy la antigua carpintería del ingenio, las tierras en las que tradicionalmente crecían plantaciones de frijoles y se trabaja duro para reordenar servicios vitales como el Sistema de Atención a la Familia (SAF), la bodega y la Casa de Abuelos, hacia locales más confortables.

Como ha sucedido en el resto de los municipios villaclareños visitados por la dirección del Partido y el Gobierno en la provincia, proyectos de desarrollo local, mipymes que se dedican a la comercialización y elaboración de alimentos, así como otros actores económicos del territorio, también movilizan fuerzas, voluntades y recursos para atender las necesidades imprescindibles de la vida cotidiana en una tierra que no se detiene, por mucho que desde el norte intenten asfixiar la valentía y el decoro de su gente.