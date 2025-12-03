Rusia será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de 2026

En conferencia de prensa, el Instituto Cubano del Libro convocó a la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, a celebrarse del 12 al 22 de febrero de 2026 en su habitual sede del Parque Histórico Militar Morro-Cabaña, con la premisa martiana “Leer es Crecer”.

El evento tendrá a la Federación de Rusia como País Invitado de Honor y se dedicará al centenario del natalicio de nuestro Comandante Fidel Castro Ruz.

Además, serán homenajeados Marilyn Bobes, poeta, narradora, crítica literaria y editora cubana, Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, y José Bell Lara Doctor en Ciencias Filosóficas. Licenciado en Sociología. Master en desarrollo social caribeño. Profesor Titular y Profesor Consultante de la Universidad de la Habana.

La conferencia fue presidida por Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, Iyaimi Palomares, directora de la Cámara Cubana del Libro y el Señor Víktor Koronelli, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en Cuba.

En tiempos complejos para nuestro país, se trabaja en función de brindar la mejor feria posible, con la voluntad del movimiento de escritores y creadores, y el apoyo de la dirección del país, que abrazan, dirigen, y convocan al desarrollo de este gran evento cultural, aseguró Juan Rodríguez , presidente del ICL.

Por su parte, el embajador Víktor Koronelli, resaltó que la feria representa una excelente oportunidad para exponer las obras de los autores tanto cubanos como rusos, además de fortalecer los lazos entre nuestras naciones hermanas.

Los mejores exponentes de nuestras manifestaciones artísticas serán presentados al público cubano. Asimismo, se ofrecerá una selección especial de autores rusos, acompañada de galerías, documentos, archivos históricos y fotografías, añadió el embajador.

La 34 FILH 2026 es el lugar propicio para la exhibición, promoción y comercialización de la literatura cubana y extranjera desde la diversidad temática, de géneros y formatos.

(Con información del Instituto Cubano del Libro y el Ministerio de Cultura)