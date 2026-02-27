Remedios a las puertas de su semana de la cultura

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

Del 1 al 8 de marzo, Remedios celebra su Semana de la Cultura con un programa que, más allá de la sucesión de actividades artísticas, funciona como ejercicio de reafirmación identitaria en una de las ciudades más antiguas de Cuba. Fundada en el siglo XVI, San Juan de los Remedios ha sido históricamente un núcleo irradiador de tradiciones en el centro del país, con una impronta cultural que trasciende el ámbito municipal y dialoga directamente con la historia de Villa Clara.

Hablar de cultura en Remedios implica referirse inevitablemente a sus parrandas, expresión festiva que ha modelado buena parte del imaginario local y que encuentra en el Museo de las Parrandas un espacio de salvaguarda y estudio. Esta tradición no es mero espectáculo: constituye una estructura simbólica donde confluyen música, artes visuales, trabajo comunitario y transmisión generacional de saberes.

La programación de la Semana de la Cultura refuerza ese eje patrimonial con actividades como “Conservemos nuestros monumentos” y múltiples acciones en instituciones museísticas. No es casual: Remedios posee uno de los centros históricos mejor conservados del país, y su vocación patrimonial forma parte de la identidad provincial.

La premiación del concurso homenaje a Alejandro García Caturla, en el museo que honra su legado, sitúa en primer plano a una de las figuras más trascendentes de la música cubana del siglo XX. Caturla no solo fue un compositor de proyección nacional; fue un creador que, desde una ciudad de provincia, dialogó con las vanguardias internacionales sin renunciar a la raíz afrocubana.

Que su memoria se reactive dentro de la Semana de la Cultura confirma la vocación de Remedios de entender su historia no como pieza de museo, sino como impulso creativo vigente. En el contexto de Villa Clara, Caturla representa la demostración de que el centro del país ha sido, y continúa siendo, laboratorio de modernidad artística.

La presencia de talleres dedicados a La Edad de Oro de José Martí, la mini feria del libro y los espacios literarios en plazas y museos revelan otro rasgo estructural: la cultura como proceso formativo.

Remedios ha sostenido históricamente una red de instituciones culturales —Casa de Cultura, bibliotecas, museos, galerías— que han funcionado como articuladoras del tejido social. En una provincia como Villa Clara, donde la tradición intelectual ha sido fuerte, estos espacios cumplen una doble función: preservar memoria y construir ciudadanía cultural.

El cierre con la exposición de Zaida del Río en la Galería de Arte aporta una dimensión nacional a la jornada. Su presencia vincula el ámbito local con el circuito artístico cubano contemporáneo y confirma que la ciudad no vive encerrada en su pasado, sino que se proyecta hacia debates estéticos actuales.

En el entramado cultural de Villa Clara, Remedios ocupa un lugar singular: es memoria fundacional, pero también espacio de resistencia cultural en tiempos complejos.

La Semana de la Cultura sintetiza esa condición: conjuga peñas musicales, teatro infantil y para adultos, conversatorios, exposiciones y conciertos homenaje en una estructura que articula comunidad, instituciones y creadores.

Más que un calendario de eventos, la jornada constituye un gesto de continuidad histórica. En un contexto donde los desafíos económicos y sociales impactan la vida cotidiana, la cultura en Remedios funciona como mecanismo de cohesión y reafirmación colectiva.

Celebrar la Semana de la Cultura en esta ciudad no es un ritual formal; es la confirmación de que el patrimonio, cuando se activa desde la comunidad, se convierte en fuerza viva dentro del mapa cultural de Villa Clara.

***

Programación oficial

Domingo, 1ero de marzo

9.00 a.m. – Arte en la plaza / Lugar: Plaza Central

10.00 a.m. – Feria de Arte Popular / Lugar: Casa de la Cultura, Agustín Jiménez Crespo

11.00 a.m. – Saltando y Jugando (actividad conjunta del INDER – y la Casa de Cultura Agustín Jiménez Crespo) / Lugar: Plaza Central

1.30 p.m. – Conversatorio: Zaida entre nosotros / Lugar: Biblioteca pública municipal José Martí

3.00 p.m. Fiesta: El caramelazo / Lugar: costado de la galería de arte Carlos Enriquez

Lunes, 2 de marzo

9.00 a.m. – Peña literaria “Unidos por el agua” / Lugar: Hotel Barcelona

10.00 a.m. – Peña de Andrés / Lugar: Portal de la casa de la cultura Agustín Jiménez Crespo

11.00 a.m. – Lecturas en la plaza / Lugar: Plaza Central

3.00 p.m. – Tarde de la trova / Lugar: costado de la galería de arte Carlos Enriquez

Martes, 3 de marzo

7.45 a.m. – Actividad: “Conservemos nuestros monumentos” / Lugar: Escuela Primaria Frank País

10.00 a.m. – Fiesta de la música / Lugar: Casa de Cultura Agustín Jiménez Crespo

10.30 a.m. – Premiación del Concurso homenaje a Caturla / Museo Alejandro García Caturla

3.00 p.m. – Peña infantil: “Reparador de sueños” / Lugar: Biblioteca Municipal José Martí

5.00 p.m. – Peña: “La esquina del son” / Lugar: Costado de la galería de arte Carlos Enriquez

Jueves, 4 de marzo

8.00 a.m. – Inauguración de la exposición: “Los niños pintan la danza” / Lugar: Casa de la Cultura Agustín Jiménez Crespo

9.00 a.m. – Inauguración de exposición: “Sol y Folclor” / Lugar: Museo de las Parrandas

10.00 a.m. – Fiesta de la Danza / Lugar: Casa de Cultura Agustín Jiménez Crespo

10:30 a.m. – Inauguración de la muestra periódica “Homenaje a mi nana” / Lugar: Museo Alejandro García Caturla

11.00 a.m. – Conversatorio: “Francisco Carrillo en Remedios” / Lugar: Museo Municipal de Historia

Viernes, 5 de marzo

9.00 a.m. – Panorama Teatral Infantil / Lugar: Casa de la cultura Agustín Jiménez Crespo

9.30 a.m. – El museo te visita / Lugar: sede de la ANCI

10.00 a.m. – Actividad “Letras y Solfa” / Lugar: Museo de las Parrandas

11.00 a.m. – Literatura, bella forma de los pueblos. / Lugar: Museo Municipal de Historia

2.00 p.m. – Peña: “Romance remediano” / Lugar: Oficina del conservador de la ciudad patrimonial San Juan de los Remedios

2.00 p.m. – Panorama Teatral para jóvenes y adultos / Lugar: Casa de la cultura Agustín Jiménez Crespo

3.00 a.m. – Tarde de concierto con Ernesto del Río / Lugar: Museo Alejandro García Caturla

3.00 p.m. – La Pájara Pinta con el guiñol remediano / Lugar: Costado de la galería de arte Carlos Enriquez

4.00 p.m. – Exposición del poeta y pintor remediano Luis Manuel Pérez Boitel / Lugar: Museo Alejandro García Caturla.

Sábado, 6 de marzo

9.00 a.m. – Mini feria del libro / Lugar: Plaza Central

10.00 a.m. – Un nuevo encuentro / Lugar: Librería Carlos Baliño

10.00 a.m. – Taller: “La Edad de Oro” / Lugar: Escuela Primaria Frank País

10.00 a.m. – Homenaje al Genio / Lugar: Escuela Primaria Frank País

Domingo, 7 de marzo

8.00 a.m. – Jugando y aprendiendo / Lugar: Comunidad en transformación Cordón Corcho

9.00 a.m. – Parada de recordación con la Banda Municipal de Conciertos / Lugar: Plaza Central

11.00 a.m. – Concierto homenaje con Raptus Ensemble / Lugar: Museo Alejandro García Caturla

2.00 p.m. – Tertulia “Convergencia” con el Trío Palabras / Lugar: Museo de las Parrandas

2.00 p.m. – Rumba y tradición / Lugar: Sede municipal de la UNEAC

3.00 p.m. – Café Artesano / Lugar: Casa de la Cultura Agustín Jiménez Crespo

Lunes, 8 de marzo

2.00 p.m. – Exposición “Tierra Hechizada” de la artista de la plástica e hija ilustre de Remedios, Zaida del Río / Lugar: Galería de Arte Carlos Enriquez