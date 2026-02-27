Entregan Premio Nacional de Derecho 2025 a Mayda Goite Pierre

La Doctora en Ciencias Mayda Goite Pierre recibió este jueves el Premio Nacional de Derecho «Carlos Manuel de Céspedes» 2025, en ceremonia efectuada en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, informaron el Ministerio de Justicia (Minjus) y la Fiscalía General de la República (FGR) desde sus redes sociales.

El galardón, otorgado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), reconoció su trayectoria en la docencia, la investigación y su vínculo con las instituciones judiciales del país.

El acto estuvo presidido por Miriam Nicado García, miembro del Consejo de Estado y rectora de la U.H; Oscar Silvera Martínez, presidente del Tribunal Supremo Popular; Yamila Peña Ojeda, fiscal General de la República; Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia; y Alexis Ginarte Gato, presidente de la UNJC.

Juan Mendoza Díaz, Premio Nacional de Derecho y profesor titular de la U.H, destacó que Goite Pierre se convirtió en la cuarta mujer en recibir esta distinción en Cuba.

La fiscal General resaltó la labor de la homenajeada como jurista y fiscal, especialmente desde la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República, donde ha contribuido a la preparación de cuadros y especialistas.

Peña Ojeda entregó a la galardonada un reconocimiento y el «Sello 50 Aniversario de la Fiscalía General de la República», otorgado por acuerdo del Consejo de Dirección.

La jornada incluyó también un homenaje de la ministra de Justicia y distinciones de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Popular y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

El acto concluyó con una presentación cultural a cargo de la guitarrista Mabel González.