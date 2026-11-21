✍️📷 Oscar Salabarría

Como parte del claustro solemne por el 60 aniversario del inicio de la docencia médica en la región central, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara rindió un sentido homenaje al querido comandante del Ejército Rebelde doctor José Ramón Machado Ventura, a quien se le otorgó el Sello 60 Aniversario por su contribución decisiva a la materialización del sueño del comandante en jefe Fidel Castro de descentralizar la docencia médica en Cuba.

El acto, presidido por Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en la provincia, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora villaclareña, tuvo lugar en el aula magna de la institución.

La ceremonia conmemoró las seis décadas transcurridas desde la fundación de la Escuela de Medicina de Las Villas y contó con la presencia del general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara; el Dr. Calixto Orozco Muñoz, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara; Maglin del Sol Martínez Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en Villa Clara; entre otras autoridades, fundadores, exrectores, profesores, trabajadores y estudiantes.

El momento más emotivo de la mañana fue la entrega del Sello 60 Aniversario al comandante Machado Ventura, quien fuera el primer profesor en recibir el título honorífico de Doctor Honoris Causa otorgado por esta universidad.

La distinción le fue conferida por su confianza y apoyo incondicional en la creación de la Escuela de Medicina de Las Villas, así como por su trayectoria al frente del Ministerio de Salud Pública.

El reconocimiento fue entregado por el rector, acompañado de Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, en un ambiente de profunda solemnidad.

Durante el acto también se reconoció a un grupo de estudiantes fundadores que continuaron sus estudios de Medicina a partir de tercer año en la naciente escuela, entre ellos la Dra. Irene Rodríguez Santos, el Dr. Alfredo Ramón Amado Donéstevez de Mendaro, el Dr. Rubén Tomás Moro Rodríguez, el Dr. Tomás Fermín Pérez Rodríguez, Antonio Felipe Mainieri Varcasia y el Dr. Gilberto Rodríguez Álvarez.

Asimismo, recibió el sello conmemorativo el Dr. José Luis Aparicio Suárez, por su invaluable contribución a la universidad, y Pedro Damián Rodríguez Rodríguez, trabajador con 48 años de labor ininterrumpida en la institución.

En el ámbito institucional, se otorgó el Sello 60 Aniversario al Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Dr. Celestino Hernández Robau, escenario donde se inició la docencia médica en la región central; al policlínico docente universitario Marta Abreu, que acogió a los primeros estudiantes; y a la Facultad de Medicina, carrera fundadora y la más grande de la universidad, con evaluación de excelencia.

Además, organizaciones políticas y de masas del territorio, junto al Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública, la Central de Trabajadores de Cuba, el Sindicato Provincial de Salud y el Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, agasajaron a la universidad por su condición de Institución de Excelencia y su labor social y comunitaria.

La jornada estuvo amenizada por artistas aficionados y agrupaciones del territorio, entre ellas la Agrupación Danzaría Nuestra América, el instrumentista Carlos Alberto Díaz, el solista Migbray García, el declamador Fabián García, el Conjunto de Primera, el dúo Raikov y el dúo Yasser y Leidy, quienes unieron ciencia y arte en una celebración que cerró con las palabras del rector y la proyección de un video sobre la historia de la universidad.

El claustro solemne concluyó con un llamado a mantener la misión y profundizar las realizaciones logradas, fieles al compromiso contraído con la Revolución y con el pueblo.